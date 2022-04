Gara 1 dei Quarti: vincono Macerata,Talmassons e Martignacco

ROMA- In Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off promozione due vittorie interne, quella della CDA Talmassons, che spazza via in tre set la Futura Volley Busto Arsizio, e della Balducci Macerata, in rimonta sulla Green Warriors Sassuolo. Unico colpo esterno quello dell’ Itas Ceccarelli Martignacco a spese di una LPM Bam Mondovì che ha pagato duramente le assenze di Populini e Giubilato.

LE TRE SFIDE-

CDA TALAMASSONS- FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO-

Nel giorno della Festa della Patria del Friuli, la Cda Talamassons centra l’ennesima impresa nei quarti di finale playoff contro la Futura Volley Busto Arsizio seria candidata al salto di categoria.

Barbieri inizialmente si affida a capitan NIcolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Ponte e Dalla Rosa liberi.

Iniziò di gara subito esaltante con scambi spettacolari e Talmassons che segna un primo break con Conceicao 4-1. Ancora lei segna il 7-4. Obossa imprendibile da seconda linea 9-5. Un muro di Bovo e la CDA vola 11-6 e primo time out per le ospiti. Ancora un muro di Bovo segna il massimo vantaggio per Talmassons 13-7. Altro muro di Grigolo 18-11 e secondo time out per Busto Arsizio. Anche NIcolini si fa sentire a muro 21-11. Primo set senza storia che Obossa chiude con un delizioso pallonetto sul 25-14.

Un paio di errori della CDA segnano un 3-0 per le ospiti ad inizio secondo set. Talmassons risponde colpo su colpo alle ospiti e con due muri di Bovo si porta a meno uno 11-10 e primo time out per Busto Arsizio. Conceicao segna il 13 pari. Sotto 15-14 entra in battuta Panucci per Conceicao. Due muri di Grigolo e la CDA avanti per 16-15. Dopo un attacco di Obossa avanti 19 a 18 rientra Conceicao. Avanti 21-20 è Pagotto ad entrare in battuta per Obossa che poi rientra sul 21 pari. Il muro di Talmassons costringe all’errore le ospiti che sotto 23- 21 chiamano il secondo timeout. Grigolo implacabile chiude il set sul 25-21.

Due ace di Obossa segnano un break per la CDA 7-3 e primo time out per Busto Arsizio. Bovo straordinaria a muro 10-5. Obossa si diverte e diverte 12-6. Altri tre muri e Talmassons vola 16 a 8. Su un recupero delle ospiti avanti 16-12 Barbieri chiama il primo timeout. Un’incertezza in difesa e Busto si avvicina 17-15. Dopo una fast di Cogliandro avanti 18 a 15 entra Panucci in battuta per Conceicao. Due attacchi di Grigolo e Talmassons ritorna a +4: 20 a 16. Busto non molla e recupera 21-19. Sul 22-19 rientra Conceicao. Obossa in attacco e un muro di Bovo segnano il 24-19. Un errore in battuta delle ospiti segna la fine dell’incontro sul 25-20.

Stasera una CDA perfetta in tutti i reparti dalla difesa alle solite attaccanti tutte in doppia cifra e con ben 17 muri che hanno fermato le bocche da fuoco della Futura Giovani Busto Arsizio. Ora Gara 2 sabato 9 aprile in quel di Busto Arsizio dove tutto torna in gioco.

I PROTAGONISTI-

Giuditta Lualdi (Futura Volley Busto Arsizio)- « Abbiamo fatto una prestazione decisamente sotto le nostre possibilità: sicuramente è una partita che cancelleremo, e che useremo per farci un esame di coscienza su quelle che sono state le nostre difficoltà. Ce la metteremo tutta per vincere gara 2 e poi giocarci tutto in gara 3 ».

IL TABELLINO-

CDA TALMASSONS – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-14 25-21 25-20)

CDA TALMASSONS: Cogliandro 7, Nicolini 1, Grigolo 16, Bovo 11, Obossa 16, Silva Conceicao 11, Ponte (L), Dalla Rosa (L), Panucci, Pagotto. Non entrate: Maggipinto, Marchi, Cantamessa. All. Barbieri.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Angelina 4, Sartori 7, Bici 4, Biganzoli 6, Lualdi 6, Demichelis, Garzonio (L), Casillo 2, Bassi 2, Morandi, Badini. Non entrate: Landucci, Sormani (L). All. Lucchini

ARBITRI: Sabia, Grassia.

NOTE – Durata set: 21′, 26′, 23′; Tot: 70′.

BALDUCCI MACERATA-GREEN WARRIORS SASSUOLO-

La Balducci Macerata si porta in vantaggio 1-0 nella serie dei Quarti Play Off che la oppone alla Green Warriors Sassuolo. Stasera la squadra di Pediconi è partita male, perdendo il primo set, ma poi ha innestato le marce alte disputando, dal secondo parziale una partita collettiva di altissimo livello, lo attesta il tabellino che vede ben cinque giocatrici in doppia cifra.

Il match si apre con lo 0-1 firmato Gardini. Il primo tentativo di allungo è neroverde, con Civitico che in primo tempo chiude uno scambio lungo (5-2): due falli tra le fila della CBF valgono il 2-6 ed il primo time out per Coach Paniconi. Le padrone di casa escono bene dal time out (4-7), ma Sassuolo mantiene un buon vantaggio: la pipe di Gardini vale il decimo punto neroverde (6-10). Balboni poi si mette in proprio per il nuovo +5 (7-12), poi Civitico in primo tempo firma il 7-14. Macerata però non si scompone e con due ace – il primo firmato Fiesoli, il secondo Cosi – si riporta a contatto (12-15). Gardini però è in fire e Sassuolo scappa ancora: il pallonetto di Moneta vale il nuovo +7 ed il secondo time out per Coach Paniconi (12-19), che poi si gioca anche la carta doppio cambio con Stroppa e Peretti in campo per Ricci e Malik. Le padrone di casa escono bene dal time out ed accorciano 14-19 e questa volta è la panchina sassolese a fermare il gioco. Il muro di Pizzolato vale il 16-20, con Colli che poi trova l’ace del 16-22. Di nuovo dimezza lo svantaggio Macerata (20-23), prima del diagonale di Gardini che vale il ventiquattresimo punto. Macerata annulla due setball e Coach Venco corre immediatamente ai ripari fermando il gioco (22-24): ci pensa Gardini a chiudere (22-25).

Secondo set- L’avvio di secondo set è targato Macerata (3-1), con Pizzolato che poi in fast firma il 6-3. Sull’8-4 firmato di nuovo Pizzolato, Coach Venco ferma immediatamente il gioco. Sassuolo ci prova con Moneta (9-6), ma le padrone di casa allungano ancora: Malik e Cosi fermano Gardini e di nuovo la panchina sassolese ferma il gioco (12-6). Sassuolo si avvicina con il bel primo tempo di Civitico (15-10), ma le padrone di casa scappano ancora (17-11). La CBF non si ferma e Fiesoli firma il ventesimo punto (20-11): girandola di cambi tra le fila sassolesi, con Zojzi e Giacomello dentro per Balboni e Rasinska, e Fornari in per Busolini. Sassuolo prova a scuotersi con Civitico (21-14), ma Macerata chiude presto la pratica (25-14) e riporta tutto in parità.

Terzo set-Parte di nuovo forte Macerata, con Fiesoli che a muro firma subito il 3-1. Sassuolo si riavvicina (4-3), ma Pizzolato in primo tempo è una sentenza (6-4). Scappano ancora le padrone di casa e Coach Venco ferma immediatamente il gioco (8-4). Le neroverdi escono bene dal time out, con Civitico che trova l’ace del -2 (8-6). Macerata non si scompone ed allunga di nuovo: il muro neroarancio ferma Moneta e di nuovo Coach Venco interrompe il gioco (11-7). Ricci si mette in proprio al termine di uno scambio lungo e Macerata vola (13-7). Ritorna a farsi sotto Sassuolo (13-10), ma le padrone di casa chiudono con pazienza uno scambio lungo per il 15-11. La Green Warriors ci prova con Gardini in pipe (17-14), ma la neo entrata Peretti firma subito l’ace del 19-14. Due mani out di Fiesoli valgono il 22-15, ma Sassuolo non molla e recupera tre lunghezze (22-18). Fiesoli però non ci sta e a muro trova il 24-17: Sassuolo annulla il primo setball, ma al secondo tentativo Macerata chiude con la solita Fiesoli (25-19).

Quarto set-Parte di nuovo forte Macerata e Coach Venco ferma immediatamente il gioco (3-0). Sassuolo cerca di ricucire con Civitico (4-2), poi due errori tra la fila neroverdi regalano alle padrone di casa il nuovo +4 (6-2). Sassuolo prova a scuotersi con Gardini in pipe (7-4), poi però un cartellino rosso si danni delle neroverdi regala alla CBF il 9-5. Sassuolo soffre in ricezione e Macerata fa la voce grossa a muro (12-6). Recupera tre lunghezze la Green Warriors, con Civitico che a muro ferma Fiesoli e questa volta è la panchina marchigiana a fermare il gioco (12-9). Si mantiene a contatto Sassuolo, con Moneta che in mano out trova il 15-12. Altro mani out – questa volta firmato Gardini – e Sassuolo si porta a -2 (16-14). Il pallonetto di Busolini vale il -1 (16-15), ma poi Macerata mette la quarta e scappa ancora (19-15). Si mantiene in scia alla Green Warriors (21-18), con Civitico che dai nove metri pizzica la riga per il 22-20. Macerata però non si scompone e con il doppio ace di Cosi si aggiudica il quarto parziale 25-22 e passa a condurre 1-0 la Serie di Quarti di Finale.

IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-1 (22-25 25-14 25-19 25-20)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pizzolato 10, Ricci 4, Fiesoli 14, Cosi 13, Malik 12, Michieletto 12, Bresciani (L), Stroppa 3, Peretti 1, Ghezzi, Gasparroni. Non entrate: Martinelli. All. Paniconi.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Moneta 12, Busolini 3, Balboni 1, Gardini 20, Civitico 11, Rasinska 11, Rolando (L), Colli 1, Zojzi 1, Giacomello, Fornari. Non entrate: Stanev. All. Venco.

ARBITRI: Dell’Orso, Di Bari.

NOTE-Durata set: 27′, 22′, 26′, 27′; Tot: 102′.

Spettatori: 420

LPM BAM MONDOVI’-ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO-

Una bellissima cornice di pubblico ospita la prima sfida della serie dei quarti di Play Off. L’LPM BAM Mondovì ospita l’Itas Ceccarelli Martignacco, delle ex pumine Kiki Ghibaudo e Roberta Carraro.

Una gara sentita da ambo le parti, che si conclude al quinto set, regalando intense emozioni.

L’avvio del match vede le ospiti partire meglio (14-18), le pumine affiliano gli artigli (17-18). L’attacco di Taborelli scrive il 19 pari. Martignacco trova il break e chiude il set (20-25).

Sulle ali dell’entusiasmo le friulane ingranano la marcia giusta (3-8), costringendo Solforati al time out. Il parziale prosegue a senso unico nelle mani della formazione ospite (5-15), che mantiene il vantaggio (11-21). Arriva la reazione delle monregalesi (17-22), ma non basta per placare la determinazione di Martignacco (19-25).

Il set successivo inizia in equilibrio, poi le rossoblu iniziano a ruggire (13-10), anche supportate agli Ultras Puma e dal pubblico presente. Le ospiti non ci stanno e riportano la parità (15-15). La tensione sale e le monregalesi trovano l’allungo (23-18). L’Lpm Bam Mondovì si ricompatta, ritrova se stessa e riapre il match.

Le friulane iniziano agguerrite (1-3), ma le pumine stringono i denti (4-4). Il gioco prosegue, guidato da Martignacco (6-9). Le rossoblu reagiscono e passano in vantaggio (13-11), le friulane non mollano e mettono la freccia (13-14). L’Lpm Bam Mondovì trova la parità (16-16). Le ospiti avanzano a passo deciso (18-21). Le monregalese accorciano (23-23). Finale di set vietato ai deboli di cuore. Un PalaManera “tutto in piedi” per sostenere le pumine, che si aggiudicano il parziale ai vantaggi (26-24).

Quinto e decisivo set. Martignacco parte meglio (3-5), Mondovì risponde (5-6). Al cambio campo sono le friulane ad essere in vantaggio (6-8), che allungano (7-10). Le pumine non si arrendono (10-11), le ospiti trovano il break (11-14). La panchina rossoblu ferma il gioco. Martignacco si aggiudica Gara 1 (11-15).

Tra sette giorni si giocherà Gara 2, le friulane possono chiuderla mentre le pumine dovranno graffiare più forte per conquistare la “bella”.

IL TABELLINO-

LPM BAM MONDOVI’ – ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 2-3 (20-25 19-25 25-21 26-24 11-15)

LPM BAM MONDOVI’: Trevisan 17, Molinaro 5, Taborelli 26, Hardeman 14, Montani 7, Cumino 2, Bisconti (L), Ferrarini 3, Pasquino 1, Bonifacio. All. Solforati.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Ghibaudo 1, Pascucci 17, Eckl 11, Rossetto 21, Cortella 12, Mazzoleni 8, Tellone (L), Modestino 6, Zorzetto 3, Carraro, Barbagallo. Non entrate: Sangoi. All. Gazzotti. ARBITRI: Cavicchi, Marconi.

NOTE – Durata set: 27′, 29′, 27′, 32′, 16′; Tot: 131′.

I RISULTATI-

Cbf Balducci Hr Macerata-Green Warriors Sassuolo 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-20)

Lpm Bam Mondovi’-Itas Ceccarelli Group Martignacco 2-3 (20-25, 19-25, 25-21, 26-24, 11-15)

Cda Talmassons-Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-14, 25-21, 25-20)

IL PROGRAMMA DI GARA 2-

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Cda Talmassons, 09/04/2022 Ore 18.30,

Green Warriors Sassuolo – Cbf Balducci Hr Macerata, 10/04/2022 17.00,

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Lpm Bam Mondovi’, 10/04/2022 17.00