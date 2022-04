Aragona vince il derby di Modica

MODICA (RAGUSA)-Vittoria in rimonta della Seap Dalli Cardillo Aragona sul campo dell’Egea Pvt Modica nella quarta giornata di andata della Pool Salvezza di Serie A2. La squadra di coach Lino Giangrossi si è imposta per 1-3 (25-17 23-25 21-25 17-25), al termine di un derby bello e avvincente. Sotto di un set, le aragonesi hanno poi sfoderato una superba prestazione in ogni fondamentale e hanno ribaltato il punteggio, portando a casa l’intera posta in palio.

Le padrone di casa iniziano la partita con Brioli al palleggio, Saccani opposto, M’bra e Longobardi martelli – ricevitori, Salamida e Antonaci centrali, Ferrantello libero.

La Seap Dalli Cardillo Aragona ha risposto con Caracuta in regia, Stival opposto, Cometti e Bisegna al centro, Dzakovic e Zech schiacciatrici, Vittorio libero.