Pool Salvezza: nella 4a vincono Sant'Elia e Catania

ROMA - Nei due match della 4a giornata della Pool Salvezza giocati stasera successi importanti in chiave salvezza per la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, che è andata a vincere sul campo dell’ormai spacciata Tenaglia Altino Volley. Colpo interno dell’ Assitec Volleyball Sant’Elia che ha superato in rimonta l’Anthea Vicenza.

LE DUE SFIDE-

TENAGLIA ALTINO VOLLEY – RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA

IL TABELLINO-

TENAGLIA ALTINO VOLLEY – RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA 0-3 (23-25 18-25 26-28)

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Lestini 9, Zingoni 3, Kavalenka 22, Comotti 8, Spicocchi 4, Gatto 2, Mastrilli (L), Ollino 4, Natalizia (L), Di Arcangelo. Non entrate: Olleia. All. Collavini.

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA: Bordignon 5, Bertone 8, Bridi 1, Bulaich Simian 28, Catania 2, Conti 4, Conti (L), Oggioni 5, Poli 3. Non entrate: Picchi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Feriozzi, Polenta.

NOTE – Durata set: 26′, 23′, 29′; Tot: 78′.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – ANTHEA VICENZA-

Tre punti d’oro in chiave salvezza quelli conquistati dall’Assitec Sant’Elia contro l’Anthea Vicenza nella quarta giornata della Pool Salvezza. La squadra di Giandomenico si è imposta in quattro set innestando le marce alte dopo aver perso il primo set. La prestazione delle laziali è stata impeccabile e corale con cinque giocatrici in doppia cifra. Non c’è continuità invece nel cammino salvezza dell’Anthea Vicenza Volley, che dopo la vittoria dello scorso fine settimana contro Altino (3-1 in casa) paga dazio nuovamente in trasferta.

Un’ottima partenza non è bastata alle biancorosse, che poi hanno ceduto alla distanza alle padrone di casa. Sotto 2-1 e 24-17, Vicenza ha trovato la forza per tentare la clamorosa rimonta, infrantasi su un’incomprensione nel punto del possibile 24-24 del quarto set.

Vicenza trova il break con Cheli ed Eze (3-5), poi allunga sul +5. Rossini sale in cattedra in attacco, calando il tris nei punti che valgono nell’ordine 5-11(diagonale), 6-13 e 7-16 (pipe). Sant’Elia si affida all’esperienza della Fiore, ma il mani out di Ba?a vale il 9-18. La fast di Cheli è una sentenza (10-21), così la squadra di Chiappini chiude 14-25 con il mani out di Nardelli.

Le biancorosse ripartono bene nel secondo set (4-6), poi Sant’Elia risponde con Costagli (ace dell’8-8). Progressivamente, l’Assitec cresce e allunga sul 20-15. Doppio cambio ospite (dentro Caimi ed Errichiello), ma non c’è storia: 25-16 e un set pari.

La terza frazione è un equilibrato braccio di ferro, rotto dal break frusinate con l’ace di Saccani (13-10). L’Anthea si affida all’sperienza di capitan Cheli e Rossini per stare in carreggiata (17-16), trovando l’aggancio immediato con la battuta di Eze. Nuovo elastico nel punteggio, con le locali che con il mani fuori di Lotti volano sul 25-20 e di conseguenza sul 2-1.

Nel quarto set, Chiappini avvicenda Nardelli con Lodi in banda, trovando una buona reazione dalla squadra (4-7). Sant’Elia impatta a quota 12, poi vola sul 19-16. Vicenza accusa il colpo e crolla, arrivando a un passo dal baratro (24-17). Qui l’Anthea trova cuore e orgoglio per reagire pallone su pallone, confezionando una clamorosa rimonta. Si arriva sul 24-23, con la difesa della regista Eze che garantisce una ricostruzione del possibile 24-24, ma nessuna delle compagne va a occuparsi del secondo tocco, con la palla che cade mestamente nella metà campo ospite: finisce 25-23 e 3-1.

I PROTAGONISTI-

Luca Chiappini (Allenatore Anthea Vicenza) – « Dal punto di vista tecnico la partita ha visto uno spartiacque nel fondamentale della battuta: all’inizio siamo partiti aggressivi al servizio, poi la loro ricezione è migliorata e la nostra battuta è scesa di intensità. Nel complesso, abbiamo peccato un po’ di coraggio, oltre a pagar dazio nella gestione dell’errore. La rimonta non concretizzata nel quarto set è un’occasione sprecata, perché avevamo in mano la palla per pareggiare i conti a quota 24 ».

IL TABELLINO-

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – ANTHEA VICENZA 3-1 (14-25 25-16 25-20 25-23)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Vanni 15, Fiore 15, Lotti 12, Montechiarini 13, Saccani 1, Costagli 16, Lorenzini (L), Muzi, Tellaroli, Nenni. Non entrate: Cecchi. All. Giandomenico.

ANTHEA VICENZA: Rossini 13, Piacentini 6, Basa 17, Nardelli 11, Cheli 16, Eze Blessing 3, Norgini (L), Lodi 3, Caimi, Errichiello. Non entrate: Pegoraro, Furlan. All. Chiappini.

ARBITRI: Puecher, Pescatore.

NOTE – Durata set: 21′, 23′, 26′, 29′; Tot: 99

I RISULTATI-

Club Italia Crai-Sigel Marsala Volley Si gioca il 7/05/2022

Tenaglia Altino Volley-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 0-3 (23-25, 18-25, 26-28)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Anthea Vicenza 3-1 (14-25, 25-16, 25-20, 25-23)

Egea Pvt Modica-Seap Dalli Cardillo Aragona 1-3 (25-17, 23-25, 21-25, 17-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sigel Marsala Volley 38 (14 – 9); Club Italia Crai 25 (9 – 14); Anthea Vicenza 24 (7 – 17); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 22 (7 – 17); Assitec Volleyball Sant’Elia 20 (7 – 17); Seap Dalli Cardillo Aragona 20 (6 – 18); Egea Pvt Modica 12 (4 – 20); Tenaglia Altino Volley 7 (2 – 22).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Sigel Marsala Volley – Anthea Vicenza, 14-04-2022 17:00, 1a Giornata di ritorno

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Assitec Volleyball Sant’Elia, 16-04-2022 15:00, 1a Giornata di ritorno

Seap Dalli Cardillo Aragona – Club Italia Crai, 16-04-2022 20:00, 1a Giornata di ritorno

Egea Pvt Modica – Tenaglia Altino Volley, 17-04-2022 17:00, 1a Giornata di ritorno