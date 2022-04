Mondovì vince la 'bella' e va in semifinale

MONDOVI’ (CUNEO)- La LPM Bam Mondovì più forte di tutto, delle assenze della sfortuna, di una rosa ridotta all'osso. Con il cuore e con la determinazione la squadra di Solforati ha ribaltato la Serie (Martignacco aveva vinto Gara 1) e il match di oggi (il primo set è stato di appannaggio delle friulane) conquistando la semifinale dei Play Off Promozione. La decisiva Gara 3 è finita 3-1 (17-25 25-20 25-20 25-23) per le pumine. L’ Itas Ceccarelli Group Martignacco ha lottato fino alla fine ma nulla ha potuto contro una scatenata Taborelli che con 33 punti all'attivo ha letteralmente trascinato le compagne alla vittoria. Mondovì raggiunge così un traguardo storico ed ora ha già la testa all'impegnativo confronto che la opporrà alla corazzata Banca Valsabbina Brescia.

Se la prima frazione è stata di stampo friulano, il secondo set è stato più emozionante ed ha visto le padrone di casa equilibrare la situazione. Il parziale successivo vede una LPM BAM Mondovì più determinata, che allunga. Quarta frazione ad alta tensione: sono le pumine a volare in Semifinale!

Il match inizia meglio per le ospiti, che si trovano il break (14-17) e mantengono le distanze (14-21). Il set scivola nelle mani Martignacco, che chiude nettamente 17-25.

L’avvio del parziale successivo è un punto a punto (8-8). Le pumine ruggiscono e allungano (12-10). Il gioco gira a favore delle friulane (14-16), ma le rossoblù non ci stanno (19-16). Supportate dagli Ultras Puma, le monregalesi viaggiano decise (23-18). Arriva la reazione delle ospiti (23-20). L’LPM BAM Mondovì è determinata e pareggia i conti (25-20).

Continua l’equilibrio tra le due formazioni (11-11). Le pumine ingranano la marcia giusta e si portano a +2 (13-11). Una compatta Mondovì spinge sull’acceleratore (19-13). Non tarda ad arrivare la reazione di Martignacco (19-16). Coach Solforati chiede time out. Si torna in campo con entrambe le squadre che dimostrano tanta voglia di aggiudicarsi il set. Le ospiti provano ad accorciare (20-18), ma una bella prova corale delle monregalesi trova la zampata finale (25-20).

La quarta frazione vede ancora la parità (9-9). Le pumine trovano il break (13-11). La panchina ospite ferma il gioco e al rientro il campo è proprio Martignacco a mettere la freccia (13-14). Cumino e compagne affilano gli artigli (15-15) e allungano (18-15). Le avversarie rincorrono (19-19). L’LPM BAM Mondovì allunga (22-20), Martignacco risponde (22-22). Finale di set ad alta intensità: LPM BAM Mondovì vola in Semifinale!

I PROTAGONISTI-

Maria Luisa Cumino (LPM Bam Mondovì)- « Molto contenta di aver portato per la prima volta Mondovì alle semifinali per la promozione in A1. E’ un traguardo che volevamo tanto, non potevamo uscire dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare fin qui. Siamo partite un po' contratte pur sapendo il loro tipo di gioco avendoci giocato sia in regular season che negli altri due match dei Quarti. Abbiamo avuto pazienza e siamo riuscite a venirne fuori. Gli infortuni di Populini e Giubilato ci hanno forse dato una spinta in più per cercare di unirci e vincere anche per loro. Brescia è forte anche se ha perso in quattro gare contro Pinerolo. Vogliamo andare la e giocarcela con la testa libera, senza pensare, senza paura, rischiando cercando di divertirci, poi quello che sarà sarà. Quel che è certo è che daremo tutto, veramente tutto fino alla fine ».

Fulvio Bulfoni (Presidente Itas Ceccarelli Group Martignacco)- « Ci abbiamo provato, però siamo arrivati al nostro massimo. Quindi, complimenti a Mondovi, ma complimenti ancora più grandi alle nostre ragazze e al nostro staff. Sono stati tutti fenomenali, ci hanno fatto sognare. Grazie anche ai nostri tifosi che in occasione dell’ultimo match casalingo di domenica scorsa hanno riempito via San Biagio salutando idealmente la Itas Ceccarelli Group 2021-22 per un arrivederci alla stagione 2022-23 ».

IL TABELLINO-

LPM BAM MONDOVI’ – ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 3-1 (17-25 25-20 25-20 25-23)

LPM BAM MONDOVI’: Molinaro 6, Taborelli 33, Trevisan 8, Montani 9, Cumino 3, Hardeman 16, Bisconti (L), Pasquino. Non entrate: Ferrarini, Bonifacio. All. Solforati.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Carraro, Pascucci 7, Modestino 2, Rossetto 15, Cortella 19, Mazzoleni 11, Tellone (L), Eckl 5, Zorzetto 1, Barbagallo, Ghibaudo. Non entrate: Sangoi. All. Gazzotti.

ARBITRI: Santoro, Kronaj.

NOTE – Durata set: 26′, 29′, 27′, 29′; Tot: 111′.