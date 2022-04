Modica vince la sfida tra le ultime con Altino

MODICA (RAGUSA)- Una sfida che valeva solo per l'onore quella che opponeva l'Egea PVT Modica alla Tenaglia Altino Volley. Le formazioni di D'Amico e Collavini, retrocesse in anticipo al termine di un campionato che le ha viste protagoniste più in negativo che in positivo, nella 1a di ritorno della Pool Salvezza, in questa domenica di Pasqua si sono sfidate senza obiettivi e senza pensieri. Ne è venuta fuori una sfida esaltante che ha vissuto fasi alterne ed emozionanti che alla fine hanno premiato le siciliane che hanno trovato lo sprint vincente nel decisivo tie break. Alla squadra di Collavini non è bastata una Kavalenka incontenibile (27 punti all'attivo). Dall'altra parte della rete ha trovato una squadra ben messa in campo che ha avuto in M’bra e Longobardi (19 punti a testa) le migliori interpreti, capaci di realizzare i punti decisivi per far gioire, sia pure in modo amaro, i tifosi del Palarizza.