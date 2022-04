Talmassons-Macerata e Brescia-Mondovì in campo per le semifinali

ROMA -Si comincia a far sul serio anche nella post season della vivo Serie A2. Il tabellone Playoffs si avvicina agli step finali, con ormai quattro squadre a contendersi il secondo posto valido per la promozione in Serie A1. Il programma prevede al sabato l’incontro tra Talmassons e Macerata, le seconde classificata dei Gironi A e B di Regular Season: ad avere il fattore campo saranno le friulane, visto il maggior numero di punti guadagnati in classifica. Per lo stesso motivo, nella seconda Semifinale Brescia, proveniente dallo spareggio Promozione perso contro Pinerolo ma anche dal successo in Coppa Italia , comincerà in casa la serie contro Mondovì, terza classifica del girone B e arrivata alla contesa dopo aver superato nei playoff Olbia e Martignacco. Poche partite al termine e molta indecisione anche per la Pool Salvezza. Se Marsala, che giocherà nel posticipo del lunedì il derby in trasferta contro Catania, è già sicura della permanenza in Serie A2, la lotta per il secondo posto che garantisce la salvezza è feroce: il Club Italia con 25 punti ospita Altino, Sant’Elia con 23 affronta in casa Modica mentre Vicenza (24) e Aragona (23) si sfidano in uno scontro diretto dall’importante peso specifico.

PLAYOFFS-

Nella nuova cornice del Palazzetto dello Sport di Latisana, la Cda Talmassons ospita la Cbf Balducci Hr Macerata per Gara 1 delle Semifinali Playoffs. Un confronto tra due delle migliori squadre viste quest’anno in Serie A2, entrambe arrivate seconde in Regular Season con un record di 15 vittorie e 5 sconfitte e soli tre punti in più per le friulane, diventati fondamentali per ottenere il fattore campo nella serie. Le due formazioni si sono incontrate solo tre volte in Serie A2, con le marchigiane sempre vincenti: due volte nel Girone Est dello scorso anno e una nella Pool Salvezza 2019/20. Simile il percorso in questa post season, con le friulane che hanno superato Ravenna e Busto Arsizio perdendo solo tre set e le arancionere che hanno avuto la meglio su Soverato e Sassuolo lasciandone per strada solo due.

Il presidente Cattelan commenta il trasferimento nel nuovo Palazzetto:

« Questo incontro dimostra ancora una volta come lo sport e il territorio possano trovare delle sinergie importanti. Da parte nostra, dopo aver sicuramente valorizzato con i risultati e dato visibilità a Lignano Sabbiadoro, cercheremo di regalare a Latisana un altro evento indimenticabile come quello del 2015 che ci vide conquistare la Coppa Italia di B2 proprio in questo Palazzetto gremito di tifosi ».

« Troviamo un avversario forte ed in salute – ha dichiarato invece coach Luca Paniconi – D’altronde è naturale in una Semifinale Playoff. Noi arriviamo bene all’appuntamento, con fiducia. Abbiamo vissuto delle settimane positive, con l’organico al completo, in particolare queste ultime. Credo che il fatto di aver chiuso ottavi e quarti nelle due gare ci abbia permesso di prepararci con una certa tranquillità. Mi auguro una bella sfida, sarà una partita in cui basterà davvero poco per spostare gli equilibri da una parte o dall’altra. Talmassons è una squadra a cui non manca assolutamente nulla, hanno grande forza offensiva ed efficacia al servizio. Quello che forse potrebbe spostare un po’ dalla nostra parte gli equilibri potrebbe essere la nostra qualità in seconda linea, ma dovremo assolutamente mettere anche pressione perché se le fai giocare sul velluto sono difficili da contenere ».

Ad una settimana dal trionfo in Coppa Italia, la Banca Valsabbina Millenium Brescia riprende la corsa per la promozione interrotta nello spareggio contro Pinerolo: l’avversaria attesa al PalaGeorge sarà la Lpm Bam Mondovì. Le monregalesi, dopo il terzo posto del Girone B, hanno chiuso sia gli Ottavi che i Quarti in Gara 3, dimostrando sì qualche peccato di distrazione e imprecisione, ma anche strenua resistenza e compattezza nei momenti critici. Una contendente da non prendere sotto gamba per mister Beltrami, consapevole che servirà soprattutto iniziare bene davanti al proprio pubblico e dare seguito alla bella prestazione contro S.Giovanni, senza lasciarsi influenzare dall’appagamento che può portare un successo così importante. Le due squadre si sono affrontate quattro volte nella loro storia, nelle annate 2016/17 e 2017/18, con un 3-1 complessivo per le bresciane.

« Sarà un’altra battaglia – commenta la schiacciatrice Rebecca Piva – come contro Pinerolo e San Giovanni in Marignano. Mondovì ha giocatrici esperte e dotate di gran fisicità ed è una squadra che arrivata con merito fino a questo punto. Il nostro obiettivo è lavorare al meglio su noi stesse per mettere sul tavolo le nostre carte e fare di tutto per portare a casa la partita ».

La dichiarazione delle pumine arriva per mezzo di una delle protagoniste della squadra, Veronica Taborelli:

«Semifinale storica per la società e per tutta la città, siamo contentissime di aver raggiunto questo risultato. Questa settimana abbiamo lavorato molto per sistemare tutte le piccole imperfezioni che ci sono e stiamo preparando al meglio la partita con Brescia. Sarà importante mantenere una certa tranquillità e dovremo essere molto brave a stare sempre concentrate e mai perdere la calma, soprattutto nei momenti di difficoltà. La voglia di fare qualcosa di bello è tanta! So che i nostri tifosi saranno tantissimi, servirà tutto il loro sostegno come già hanno fatto in questa serie di partite, sicuramente ci daranno una grande mano. Non vediamo l’ora di sentire il loro tifo da dentro al campo! ».

POOL SALVEZZA-

Un brutto stop nel sabato pasquale contro Aragona per il Club Italia Crai, che avrebbe potuto allungare sul terzo posto e invece ha visto accorciarsi la distanza con le contendenti all’ultimo slot salvezza. Nell’anticipo di sabato arriva al Centro Pavesi un’altra avversaria sottovalutata dalle azzurrine, la Tenaglia Altino Volley, che nell’andata della Pool Salvezza ha battuto la squadra di coach Mencarelli 3-1. Un appuntamento quindi a cui prestare la massima attenzione, cercando di approfittare dello scontro diretto tra Vicenza e Aragona.

« Veniamo da una partita non proprio positiva e questo è un aspetto da tenere in considerazione – analizza l’opposto Adelusi – Domani, però, abbiamo la fortuna di giocare in casa, nel nostro Palazzetto, e questo è sicuramente un punto a nostro favore. In questa settimana abbiamo lavorato molto e intensamente: questi allenamenti ci sono serviti a mettere a posto le cose che non hanno funzionato. Dobbiamo fare da subito il nostro gioco: questo anno ci ha dimostrato che non abbiamo nulla da invidiare alle nostre avversarie, ma dobbiamo essere aggressive e lucide per riuscire a conquistare la vittoria. Siamo molto motivate, abbiamo voglia di fare bene e, anche se ci aspetta un calendario intenso, cercheremo di fare del nostro meglio e di sfruttare tutte le occasioni ».

Nonostante un cammino altalenante, l’Assitec Volleyball Sant’Elia ha dimostrato di non sottovalutare le sfide importanti, come accaduto contro Vicenza e contro Catania nello scorso turno. Per dare continuità a quel successo, che ha rimesso le ciociare in piena corsa salvezza, servirà un’alta prova fatta di concentrazione e freddezza contro l’Egea Pvt Modica, tutt’altra squadra rispetto a quella vista in Regular Season come dimostrato nella gara d’andata vinta proprio dalle siciliane.

« Siamo giunti alla seconda giornata di ritorno del pool salvezza, – ha dichiarato l’Assistant coach, Gino Russo – dove andremo ad affrontare nelle nostre mura il Modica. Dopo due vittorie molto belle e giocate molto bene, non ci vogliamo fermare e cercare in tutti i modi di aggiungere ancora punti alla nostra classifica. All’andata a Modica fu una partita da parte nostra bruttissima, praticamente non giocata per ben due set e mezzo. Incominciammo a giocare solo alla fine del terzo set, ma ormai era troppo tardi. In questo momento della stagione, le nostre ragazze si sono unite in un modo eccezionale, sono belle da vedere sia durante la settimana di allenamenti che in partita. Faremo del tutto per continuare su questa rotta. Spero che i nostri tifosi vengano in tanti a sostenerci, abbiamo veramente bisogno del loro tifo ».

All’andata non ci fu storia tra la Seap Dalli Cardillo Aragona e l’Anthea Vicenza, con le siciliane nettamente vincitrici con un rotondo 3-0. Adesso la sfida avrà un altro fattore da tenere in considerazione, visto che le due formazioni sono divise da un solo punto in classifica e il secondo posto è realmente a portata di mano. Il percorso di Vicenza è stato deludente fin qui, con un solo successo in cinque partite, ma per fortuna di mister Chiappini nulla è ancora precluso: servirà sicuramente un altro atteggiamento rispetto a quello visto nel sabato di Pasqua contro Marsala.

« Aragona – spiega coach Chiappini – è una squadra con giocatrici di esperienza come Caracuta e Dzakovic oltre a Stival, che è rientrata bene dopo l’infortunio. Dovremo stare molto attenti, seppur consapevoli che in casa giochiamo meglio rispetto alle gare in trasferta. Il nostro obiettivo è centrare il bottino pieno in questa partita e in quelle rimanenti, contando anche che giocheremo due scontri su tre al palasport di Vicenza. Tecnicamente, ci sarà da prestare attenzione ai dettagli e giocare una partita organizzata, a partire dal muro-difesa ».

Aragona viene invece dal bel successo contro il Club Italia e da una bella iniezione di fiducia. Caracuta commenta così la partita:

« Mi aspetto senza ombra di dubbio una gara difficile e un’Anthea determinata che farà di tutto per batterci e vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta dell’andata. Troveremo un ambiente caldo, un palazzetto pieno di tifosi che cercheranno di spingere Vicenza alla vittoria. Noi dovremmo tenere i nervi saldi, lottare su ogni pallone e dobbiamo essere determinate in attacco. Servirà una superba prestazione in ogni fondamentale da parte nostra. Andiamo a Vicenza per vincere, non abbiamo un altro risultato da centrare ».

Cammino immacolato fin qui per la Sigel Marsala Volley, con quattro vittorie in altrettanti incontri e una salvezza già conquistata sul campo. Dopo diverse gare in casa, si torna però in trasferta, anche se sempre in Sicilia: il teatro della sfida sarà infatti il Palazzetto dello Sport della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Le rossoblu vengono da un pesante k.o. in casa contro Sant’Elia, ma sono distanti solo 3 punti dal secondo posto del Club Italia quindi credere alla salvezza è un obbligo.

Tre le protagoniste dell’ultima esibizione di Marsala e non solo in termini realizzativi è stata sicuramente Sveva Parini, centrale al secondo anno di Sigel, che presenta l’impegno esterno:

«Per non mettere in salita il nostro inizio di partita sarà importante essere aggressive fin da subito, così da avvisare delle intenzioni che tramiamo le nostre rivali. Serene ci recheremo in casa loro per imporre il gioco che prediligiamo e anche se l’obiettivo della permanenza in A2 è stato raggiunto da parte nostra ciò non implica che permetteremo di fare sconti all’avversaria. Catania, assieme ad altre squadre tutte molte raccolte in classifica, insegue questo secondo posto che si tramuterebbe in salvezza dopo le otto giornate. La gara di andata contro Catania è già ben che dimenticata e c’è la disponibilità in tutte noi ancora di rimetterci in discussione. Il solo pensiero che abbiamo è solo quello di terminare nel migliore dei modi la stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF-

Sabato 23 aprile ore 20:00

Cda Talmassons – Cbf Balducci Hr Macerata ARBITRI: Pristerà-Pasin



Domenica 24 aprile ore 17:00

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Lpm Bam Mondovì ARBITRI: Scotti-Marconi

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI RITORNO DELLA POOL SALVEZZA-



Sabato 23 aprile ore 16:00

Club Italia Crai – Tenaglia Altino Volley ARBITRI: Usai-Marigliano



Domenica 24 aprile ore 17.00-

Assitec Volleyball Sant’Elia – Egea Pvt Modica ARBITRI: Adamo-Grossi

Anthea Vicenza – Seap Dalli Cardillo Aragona ARBITRI: Sessolo-Serafin



Lunedì 25 aprile ore 17.00-

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Sigel Marsala Volley ARBITRI: Scarfò-Stancati

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA-

Sigel Marsala Volley 41 (15-9); Club Italia Crai 25 (9-15); Anthea Vicenza 24 (7-18); Assitec Volleyball Sant’Elia 23 (8-17); Seap Dalli Cardillo Aragona 23 (7-18); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 22 (7-18); Egea Pvt Modica 12 (4-20); Tenaglia Altino Volley 7 (2-22).

*Punti (Vinte-Perse)