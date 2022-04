Catania conquista due punti importanti contro Marsala

CATANIA- Sull'orlo del baratro, con una retrocessione che sembrava ormai cosa certa, la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania a saputo dare un colpo di coda che rianima le speranze di mantere la cagoria. Nel posticipo della 2a di ritorno della Pool Salvezza la squadra di Chiappafreddo si è trovata ad affrontare la Sigel Marsala, imbattuta capolista del raggruppamento, finora imbattuta in questa seconda parte del campionato. L'abbrivio del match sembrava dovesse confermare la superiorità delle ragazze di Bracci anche in questa occasione. La Sigel ha vinto in scioltezza i primi due parziali facendo presagire di poter chiudere il match in scioltezza. Nessuno aveva però fatto i conti con l'orgoglio delle etnee che hanno saputo trovare le risorse per ribaltare la partita ed imporsi al tie break per 3-2 (22-25 16-25 25-17 25-17 15-13). Bridi e compagne hanno rialzato la testa grazie anche ad una maggiore pericolosità in battuta (6 aces ne terzo e quarto set). La tenacia delle catanesi si rivela soprattutto nel decisivo tie-break quando, sempre sotto fino al 10-11, riescono a trovare le forze necessarie per ribaltare l’inerzia del parziale ed andare a conquistare il match con il finale 15-13. Alla top scorer marsalese Okenwa, (23 punti con 4 muri) hanno risposto Conti e Bulaich Simian per le padrone di casa, con 38 punti di coppia. Catania tiene così viva la speranza salvezza, che a due giornate dalla fine e con Marsala già salva, vede il Club Italia a 28 punti (con una partita in meno), Sant’Elia e Aragona a 26 e Catania e Vicenza a 24.