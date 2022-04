Mondovì conquista la Finale Play Off

MONDOVI’(CUNEO)- Dopo la vittoria di Gara 1, sul campo di Montichiari, la LPM Bam Mondovì bissa, davanti agli oltre 1000 spettatori del PalaManera, con grande personalità e tanta determinazione il risultato anche in Gara 2, superando per 3-1 (18-25 25-20 25-22 25-18) la Banca Valsabbina Brescia, conquistando una forse insperata qualificazione alla Finale dei Play Off promozione nella quale sfiderà la Balducci Macerata per volare in A1. Se le ragazze di Solforati esultano, dall'altra parte da registrare la grande delusione delle leonesse che avevano posto come obiettivo stagionale il ritorno, dopo una stagione, nella massima serie.