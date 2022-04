Vicenza vince l'anticipo contro Altino

VICENZA– Anticipo vincente per l’ Anthea Vicenza Volley , che espugna il campo abruzzese di Lanciano piegando 3-0 la “Cenerentola” Tenaglia Altino nella penultima giornata della poule salvezza di A2 femminile. La squadra di Luca Chiappini bissa il successo del girone d’andata e sale a quota 27 punti, scavalcando provvisoriamente la coppia Aragona-Sant’Elia e rimanendo per ora a -1 dal Club Italia, secondo (termine di riferimento per la salvezza). Le azzurrine giocheranno domenica a Sant’Elia, con Vicenza che deve sperare in una loro sconfitta per poi giocarsi tutto sabato 7 maggio in casa contro le stesse frusinati. Una combinazione ancora complessa per l’Anthea, che comunque ha avuto il merito di pensare al campo, sfoggiando una prova convincente.

Quattro attaccanti su cinque in doppia cifra il segnale della coralità espressa dalle biancorosse, brave a emergere nella seconda metà dei primi due set per poi dominare interamente la scena nella terza frazione. Fase break sugli scudi, con 6 ace e 10 muri e nel complesso un’ottima prestazione trascinata da capitan Cheli.

L’Anthea Vicenza scende in campo con Eze in palleggio, Ba?a opposta, Rossini e Nardelli in banda, Cheli e Piacentini al centro e Norgini libero. Nel primo set, il primo break è di Altino con il muro di Spicocchi (5-3), ma la squadra di Chiappini ribalta subito la situazione (7-9, time out Collavini). Le abruzzesi reagiscono e si portano sul +1 con l’ace di Ollino (13-12), ma nella seconda parte del parziale l’Anthea è spietata: nel finale, Ba?a va a segno per il 18-21, la pari ruolo locale Kavalenka attacca out, poi Cheli e Rossini blindano il set (21-25).

Nel secondo parziale, Altino risponde con quattro punti ravvicinati di Lestini (4-1), con Kavalenka a siglare il 5-1 che convince Chiappini a fermare il gioco. La sosta fa bene a Vicenza, che piazza un parziale di 6-0 trovando la parità a quota 5 con l’ace di Eze e sfruttando il muro di Piacentini (5-7). Time out abruzzese, con Altino che rientra in carreggiata (10-11), anche se Nardelli e Rossini rilanciano la corsa biancorossa (10-13). Nuova risposta-Tenaglia con Kavalenka che impatta a quota 14, ma la stessa Rossini mette a terra il pallone del 16-19. Altro time out di Collavini, poi irrompe il ciclone-Cheli: due muri e un ace del capitano valgono il 19-25 e il vantaggio di due set a zero per l’Anthea.

Il terzo set vede Vicenza – a differenza dei precedenti due – a partire forte, scappando sul 3-7 con l’ace di Rossini. Ancora Cheli a spadroneggiare sottorete (due punti per il 7-14), mentre l’ace di Lestini è solo un lampo di Altino (9-15). Vicenza fa buona guardia a muro, entra Pegoraro per Cheli, poi chiude Rossini: 17-25 e 0-3.

I PROTAGONISTI-

Luca Chiappini (tecnico Anthea Vicenza Volley)- « Abbiamo centrato una bella vittoria corale, interpretando bene la partita con il giusto grado di attenzione e meticolosità nei dettagli. Abbiamo offerto un’ottima prestazione nella fase break con l’asse battuta-muro-difesa. Altino ci ha messo in difficoltà con un ottimo servizio soprattutto nelle fasi iniziali dei set, poi abbiamo trovato le contromisure e anche il nostro cambiopalla è stato fluido ».

IL TABELLINO-

TENAGLIA ALTINO VOLLEY – ANTHEA VICENZA 0-3 (21-25 19-25 18-25)

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Lestini 17, Zingoni 2, Kavalenka 11, Ollino 5, Spicocchi 5, Di Arcangelo 2, Natalizia (L), Comotti 1, Papa, Costantini. All. Collavini.

ANTHEA VICENZA: Nardelli 8, Cheli 13, Eze Blessing 3, Rossini 12, Piacentini 10, Basa 13, Norgini (L), Pegoraro 1. Non entrate: Lodi, Furlan, Caimi, Errichiello. All. Chiappini.

ARBITRI: Pasciari, Morgillo.

NOTE – Durata set: 25′, 24′, 22′; Tot: 71′.