Catania vince il derby con Aragona

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO)- Il derby di Porto Empedocle della 3a di ritorno della Pool Salvezza alla fine se lo prende la Rizzotti Design Catania, che la spunta 2-3 (20-25 27-29 25-20 25-18 7-15) al tie break dopo essere stata in vantaggio 0-2 ed aver subito la rimonta della Seap Dalli Aragona. Una vittoria che concede ancora una flebile speranza di salvezza alla squadra di Chiappafreddo mentre smorza le amizioni della Seap Dalli Cardillo Aragona che aveva bisogno dei tre punti per dare concretezza alla corsa vesto la salvezza. Le etnee si sono dimostrate più concentrate e determinate in alcuni fondamentali, come battuta e muro. La squadra di casa ha pagato a caro prezzo una settimana di allenamenti a ranghi ridotti a causa di un virus intestinale che ha messo ko tante atlete. Nonostante la cattiva condizione fisica delle giocatrici, la Seap Dalli Cardillo Aragona ha lottato e alla fine ha sfiorato la clamorosa vittoria. Coach Giangrossi si affida inizialmente a Caracuta, Stival, Negri, Cometti, Dzakovic e Zech con Vittorio libero. Il Catania risponde con Bridi, Alessia Conti, Catania, Bertone, Bulaich e Bordignon con Michela Conti libero.