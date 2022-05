Modica-Marsala, un derby che vale solo per il prestigio

MODICA (RAGUSA)- Doppia trasferta per chiudere una Pool Salvezza vissuta in tutta tranquillità dalla Sigel Marsala Volley, già da qualche partita sicura della permanenza nella vivo Serie A2 grazie ai punti di vantaggio conquistati in regular season e al record di questa fase fatto di cinque vittorie e una sola sconfitta. Mercoledì la sfida sarà il derby siciliano contro l’Egea Pvt Modica, già certa della retrocessione ma comunque intenzionata a chiudere la sua stagione casalinga con una prestazione convincente. All’andata finì 3-1 per le biancoazzurre, in un match molto combattuto e ben giocato da ambo le parti. Nel weekend poi, le due formazioni saranno protagoniste dell’emozionante corsa al secondo posto, l’ultimo valido per la salvezza, quando entrambe giocheranno in trasferta: le marsalesi contro Club Italia nel recupero della quarta giornata d’andata, le modicane in casa di Aragona.