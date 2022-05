Macerata vince Gara 1 ma Mondovì ha venduto cara la pelle

MACERATA- La sfida promozione fra la Balducci Macerata e la LPM Bam Mondovì prometteva scintille e scintille sono state. Gara 1 della serie che porta alla promozione in A1 è delle marchigiane ma le pumine hanno venduto cara la pelle, finendo per arrendersi solo al tie break 3-2 (21-25 25-22 13-25 25-15 15-10) dopo aver condotto prima per 0-1 e poi per 1-2.

A partire meglio sono proprio le ragazze di coach Solforati, che approfittano dei tanti errori delle arancionere (11) per portarsi avanti 1-0, ma lo stesso numero di errori nel secondo parziale costa il pareggio di Macerata. Terza e quarta frazione vengono dominate in maniera alternata, sempre con le pumine ad accelerare e le marchigiane a riuscire nell’aggancio che porta quindi al tie-break. Proprio nel set corto, le atlete di coach Paniconi aumentano la qualità offensiva (39% contro 28%) e grazie alla spinta del caldissimo tifo chiudono i conti iniziando la serie con un ottimo 1-0. Emozionante anche la sfida tra le giocatrici in campo, con lo splendido show messo in piedi da Taborelli e Malik (MVP dell’incontro) vinto dalla monregalese con 25 punti (con 4 muri) contro 24, mentre nel supporting cast menzioni d’onore per le marchigiane Pizzolato (13 con 6 muri) e Michieletto (12) e le pumine Hardeman (19 con 2 aces e 3 muri) e Trevisan (10). Il prossimo appuntamento, con la decisiva Gara 2, domenica 15 maggio alle ore 17 al PalaManera di Mondovì.

I PROTAGONISTI-

Alessia Fiesoli (Balducci Macerata)- « Noi siamo partite un po’ contratte, poi andando avanti ci siamo sciolte ritrovando Polina che per noi è molto importante, anche grazie veramente al nostro pubblico che ci ha dato una grande spinta. Mi considero una delle giocatrici con più esperienza perché ci sono tante giovani, mi sentivo in dovere di prendere un po’ in mano la squadra e sono felice di come hanno reagito nei momenti critici. Noi diciamo sempre che siamo nella nostra comfort zone quando siamo in difficoltà, e credo che l’abbiamo fatto vedere perché non abbiamo mai mollato, ci siamo guardate negli occhi e abbiamo deciso di cominciare a giocare. Domenica sarà una battaglia come oggi, loro non mollano mai e neanche noi: non vediamo l’ora! ».

Mila Montani (LPM Bam Mondovì)- « C’è un po’ di rammarico perché nei primi tre set abbiamo comandato il gioco, nel bene e nel male. Le abbiamo fatte venire fuori con i nostri errori, peccato perché potevamo venire a fare il colpaccio. Abbiamo perso un po’ di lucidità, sbagliando le palle semplici, e questo chiaramente ha cambiato la partita: quando non abbiamo avuto pazienza di giocare l’abbiamo pagato. Ma è una finale, ci sta il risultato, adesso dovranno venire in casa nostra. Siamo dispiaciute perché stavamo esprimendo un bel gioco, ma c’è anche da dire che siamo abituate a soffrire, quindi speriamo di farci valere in casa e poi tornare a Macerata ».

IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (21-25 25-22 13-25 25-15 15-10)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 2, Fiesoli 9, Cosi 7, Malik 24, Michieletto 12, Pizzolato 13, Bresciani (L), Peretti, Stroppa, Ghezzi, Gasparroni, Martinelli. All. Paniconi.

LPM BAM MONDOVI’: Hardeman 19, Molinaro 6, Taborelli 25, Trevisan 10, Montani 6, Cumino, Bisconti (L), Bonifacio 1, Pasquino, Ferrarini. All. Solforati.

ARBITRI: Nava, De Simeis.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 21′, 21′, 16′; Tot: 107′.

GARA 2-15/05/2022 Ore 17.00-

Lpm Bam Mondovi’ – Cbf Balducci Hr Macerata

IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (21-25 25-22 13-25 25-15 15-10)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 2, Fiesoli 9, Cosi 7, Malik 24, Michieletto 12, Pizzolato 13, Bresciani (L), Peretti, Stroppa, Ghezzi, Gasparroni, Martinelli. All. Paniconi.

LPM BAM MONDOVI’: Hardeman 19, Molinaro 6, Taborelli 25, Trevisan 10, Montani 6, Cumino, Bisconti (L), Bonifacio 1, Pasquino, Ferrarini. All. Solforati.

ARBITRI: Nava, De Simeis.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 21′, 21′, 16′; Tot: 107′.

GARA 2-15/05/2022 Ore 17.00-

Lpm Bam Mondovi’ – Cbf Balducci Hr Macerata