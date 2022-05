Mondovì porta Macerata alla bella

MONDOVI’ (CUNEO)- Tanto cuore e una Taborelli stepitosa (20 punti per lei) come in tutti i Play Off regalano alla LPM Bam Mondovì la possibilità di giocarsi in Gara 3 (in programma domenica 22 maggio nelle Marche) la promozione in Serie A1. La partita di stasera al PalaManera finisce 3-1 (25-23 25-18 21-25 25-22) per la squadra di Solforati che, trascinata dal suo pubblico, mette sotto e batte nettamente una discontinua Balducci Macerata.