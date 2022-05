Leketor Member-Meneh dagli Usa alla Futura

Lei è Leketor Member-Meneh, schiacciatrice americana classe 1999, che farà coppia proprio con la già annunciata Arciprete in quello che potrebbe essere l’ipotetico duo in banda del sestetto base di coach Amadio. La giovanissima atleta sarà la seconda giocatrice americana a vestite la maglia biancorossa delle cocche, dopo Rebecca Latham, e sarà lei a riempire il primo slot dedicato a favore di una giocatrice straniera.

Leka, questo il suo diminutivo, sbarca a Busto dopo l’esperienza dell’ultimo anno con la maglia giallo-blu delle Pittsburgh Panthers, con cui ha disputato il campionato NCAA.

LA CARRIERA-

Figlia di una famiglia numerosissima – sette, infatti sono i suoi fratelli e sorelle -, la 21enne del Missouri si presenta in Italia portando con sé una ricchissima dose di entusiasmo, ma anche un altrettanto ricco curriculum fatto di riconoscimenti e record registrati negli States durante il suo percorso, a partire dai primi passi nel mondo del volley nella High School del Missouri.

Leketor, infatti, inizia a collezionare i suoi primi riconoscimenti e successi, che vanno dal titolo di player of the year nel 2016, ai riconoscimenti come migliore recluta e schiacciatrice in grado di segnare il record di punti per set per arrivare poi anche a successi di natura accademica e risultati positivi segnati anche negli altri sport in cui ha preso parte, come ad esempio l’atletica.

Terminato brillantemente il percorso delle scuole superiori, arriva il corteggiamento da parte dei college più prestigiosi, da Duke a North Carolina, e la sua scelta ricade sull’Università del Missouri con la quale continua la sua scalata e collezione di titoli personali e di squadra.

Nel 2021 il trasferimento a Pittsburgh, dove disputa una stagione di altissimo livello trascinando la squadra alla conquista della Final Four, prendendosi anche la nomina come titolare nel top team della stagione.

Insomma, una giocatrice dal grandissimo potenziale, esplosiva e dalle spiccate doti offensive, rapida ed agile: è questo il quadro che emerge dai numeri e dalle prestazioni messe in scena nei campionati finora disputati.

LE PAROLE DI LEKETOR MEMBER-MENEH-

« La mia scelta di abbracciare il progetto della Futura Volley, e dunque il conseguente trasferimento in Italia, è stata dettata da molteplici fattori: a partire dai nomi di quelle che saranno le mie compagne per la prossima stagione, per arrivare alla società di cui ho avuto il piacere di conoscere qualche dettaglio in più nei colloqui avuti con il mio agente. So che si tratta di una società molto seria e competitiva e che andrò a giocare in un ambiente stimolante, in cui avrò l’opportunità di mettermi in gioco e possibilmente anche di vincere ».

Cosa ti aspetti dal campionato Italiano?

« In merito al prossimo campionato non ho particolari aspettative, so che si tratta di un campionato difficile e credo dunque che dovremo lavorare giorno dopo giorno per ottenere sempre il massimo. La cosa certa è che amo vincere, quindi non posso che sperare e augurarmi che sapremo fare bene e vincere molto ».

Se dovessi descriverti in poche parole come atleta e persona cosa diresti?

« Mi ritengo una ragazza molto genuina ed onesta, come giocatrice sono molto competitiva e cerco sempre di mettermi al servizio della squadra per migliorare e imparare quanto più possibile ».

Conosci già qualcosa dell’Italia?

« Non ancora, non sono mai stata personalmente in Italia, però ho avuto modo di parlare con qualche mia compagna ed altre persone che ne hanno avuto l’occasione e me ne hanno parlato davvero molto bene, dicendomi che troverò moltissime cose belle. Dunque non vedo l’ora di poter sperimentare anche personalmente tutto ciò di cui, per ora, ho solo sentito parlare «.

Qual è il tuo obiettivo iniziale per la prossima stagione?

« Nella prossima stagione il mio obiettivo, come detto prima, sicuramente è quello di vincere e mettercela tutta in ogni gara. Personalmente spero di poter essere di aiuto alla squadra per fare sempre bene, e mi metterò fin da subito a disposizione dell’allenatore per crescere e migliorare come atleta ».