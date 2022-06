TALMASSONS (UDINE)- La bomber Veronica Taborelli, milanese classe 1994, una delle bomber più acclamata della serie A2 che nelle ultime due stagioni tra Campionato e Coppa Italia ha messo a segno più di 1000, lascia la LPM Mondovì e firma un contratto che la legherà per la prossima stagione alla CDA Talmassons, formazione che ribadisce la volontà di allestire un roster in grado di lottare per la promozione in Serie A1.