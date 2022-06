Claudia Consoli ha scelto Brescia

LA CARRIERA-

Nata a Roma il 4 febbraio 2002, alta 183 centrale è cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal de Pazzi dove ha vinto 5 titoli italiani giovanili e dove è rimasta sino al 2020.

Nell'estate del 2020 è passata al Roma Volley Club contribuendo alla promozione nella massima serie del sodalizio capitolino. Nel 2021/2022 ha giocato per la Consolini Volley San Giovanni in Marignano, avversaria di Brescia sia in regular season sia in finale di Coppa Italia.

La nuova Leonessa ha vestito la maglia della Nazionale Under 18, fregiandosi del titolo di Campionessa d’Europa Under 16, ed è stata nominata miglior centrale agli europei Under 16 e Under 17 del 2017 e del 2018.