La centrale Babatunde alla Omag

LA CARRIERA-

Maria Adelaide è nata a Gagliano del Capo (Lecce) il 3 aprile 1998 da padre di origini afro-brasiliane e madre pugliese. E’ alta 188 cm, si è diplomata al Liceo Linguistico e ha compiuto il percorso giovanile nelle fila del Volley Ruffano.

Nella stagione 2015/16 ha esordito in B1 a Rimini con il di Riviera Volley e l’anno successivo in B2 con il Riotorto. Tra il 2017 e il 2019 si è messa in luce ad Isernia, facendo registrare importanti “standard di rendimento” e poi all’Assitec Sant’Elia, in B1, dove è stata uno dei punti di riferimento della squadra e con la quale ha raggiunto la promozione in serie A2. La scorsa stagione ha disputato un brillante campionato nell’Hermaea Olbia.

LE PAROLE DI MARIA ADELAIDE-

« Sono molto contenta e carica di iniziare la nuova stagione alla Consolini Volley. Dopo la stagione scorsa in cui sono stata costretta a fermarmi per via dell’infortunio, quest’ anno la voglia di riscatto è davvero tanta!

Sto lavorando sodo e continuerò a farlo tutta l’estate per tornare al meglio della mia forma per questa nuova esperienza e dopo l’amaro in bocca lasciato dalla scorsa stagione metterò ancora più determinazione e sarò ancora più agguerrita nel raggiungere i miei obiettivi e quelli di squadra. Ho già avuto il piacere di parlare con il presidente e i vari membri dello staff, mi hanno fatto un’ottima impressione e sono davvero entusiasta di poter lavorare con questo team ».