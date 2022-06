Macerata ingaggia Giorgia Quarchioni

LE PAROLE DI GIORGIA QUARCHIONI-

« Sentivo che per me fosse il momento di un’esperienza di A1 Poter esordire nella categoria con una squadra della mia regione è un sogno, in particolare in una piazza di alto livello come Macerata, per l’organizzazione societaria e per il lavoro dello staff che in questi anni ha sempre portato la squadra a grandi risultati e ad una crescita costante ».