Alice Pamio da Roma a Brescia

BRESCIA- Alice Pamio è il nuovo colpo in posto 4 della Millenium Brescia. E’ il sesto componente nella rinnovata formazione di Beltrami e nuovo passo verso la definizione del 6+1 titolare. LA CARRIERA- Nata a Camposampiero, provincia di Padova, il 15 gennaio 1998, muove i primi passi alla Libertas Scorzè e successivamente alla Bruel Volley Bassano (VI). La sesta nuova Leonessa, alta 181 centimetri, nell’agosto 2014 si è trasferita a Roma per iniziare il percorso al Volleyrò Casal De Pazzi: nella stagione 2015/2016 ha vinto il campionato italiano Under 18 e contemporaneamente ha contribuito alla promozione in Serie A2 della squadra. Prima di affrontare la prima avventura romana, Alice Pamio, si è laureata Campionessa del Mondo Under 18 nella rassegna iridata di Lima (Perù). Dall’agosto 2016 è passata alla MyCicero Pesaro in A2, dove ha ottenuto la promozione nella massima serie ed ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria. Nel biennio successivo (2017-2019) ha giocato per l’Unione Volley Montecchio Maggiore, nella seconda stagione con coach Alessandro Beltrami. Nell'estate 2019 veste per la prima volta la maglia della Millenium Brescia dove conquista lo scudetto del Lega Volley Summer Tour Sand Volley 4x4. Lasciata Montecchio Maggiore, Alice ha accettato la proposta della Consolini San Giovanni in Marignano (A2): in quella stagione, poi fermata dalla pandemia, ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Nel 2020/2021 ha giocato per la Megabox Vallefoglia dove ha conquistato la promozione in A1 e dove è stata l'attaccante di posto 4 più prolifica con 702 palloni messi a terra. La scorsa stagione ha indossato i colori del Roma Volley Club nella massima serie, dove non è riuscita a d esprimersi al meglio a causa di un problema alla spalla. Nonostante la giovane età, Alice Pamio vanta due promozioni dalla A2 alla A1, una dalla B1 alla A2 e l'accesso a due finali di Coppa Italia, per un totale di 1847 punti in serie A dal 2016 al 2022. Una giocatrice di esperienza per la rinnovata e giovane Millenium Brescia di coach Alessandro Beltrami.