Gaia Belloni alla Picco Lecco

LECCO (COMO)- Tassello dopo tassello, continua a crescere la Pallavolo Picco Lecco, neopromossa in Serie A2 femminile. L’ultimo arrivo è quello della giovanissima schiacciatrice Gaia Belloni, classe 2004: una vera e propria bambina prodigio, dato che ha approcciato il mondo della pallavolo a soli 5 anni e a 7 già vestiva la maglia della Riso Scotti Pavia. All’età di 15 anni si è poi spostata al Volley Certosa, con cui ha svolto tutto il percorso nel settore giovanile, vincendo numerosi titoli territoriali e uno regionale (su 4 accessi alle Final Four). È stata anche convocata per uno stage delle nazionali giovanili.

LE PAROLE DI GAIA BELLONI-

« Molti motivi mi portano a Lecco, tra cui sicuramente l’opportunità di giocare in A2 a 17 anni e la passione che emerge dalla società. A livello di squadra confido che si creerà un gruppo unito, pronto a migliorare insieme, mentre a livello personale spero di legare con tutte le ragazze. Farò del mio meglio! La pallavolo per me è davvero tutto, sin da quando ho 5 anni. È uno sport unico che mi consente di provare emozioni che nessuno è in grado di farmi provare. Amo viaggiare e stare con le amiche ».