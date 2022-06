Ilaria Michelini in regia a Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Ilaria Michelini completa la regia della CDA Talmassons classe 99’, arriva in Friuli dopo aver giocato da protagonista l’ultima stagione in B1 nazionale con l’Arzano Volley. Un altro giovane innesto per la formazione friulana, che sicuramente porterà tanta grinta e spregiudicatezza.

LA CARRIERA-

Studentessa di Economia Aziendale è iscritta all’Università di Trieste. Ilaria Michelini ha esordito in serie B1 nel 2013 con il Valdarno Volley e nella stessa stagione vince il trofeo delle Province con la rappresentativa di Firenze. L’anno successivo, viene convocata per uno stage al centro Pavesi ed ha ottenuto una promozione in serie C con il Volley Group Valdarno.

Nel campionato 2016/17 gioca in B2 a Montevarchi e in quella successiva con il Valdarninsieme conquistando i Playoff. Dopo il passaggio all’Assitec 2000 ha giocato nella città di Trieste prima della fortunata avventura ad Arzano.