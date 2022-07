Katarina Bulovic rinforzo per Marsala

MARSALA (TRAPANI)- La banda Katarina Bulovic, classe 2002, nativa di Rovereto è l’ultimo colpo battuto in ordine di tempo dalla scatenata Sigel Marsala. 188 cm d’altezza la Bulovic fa della propria prestanza fisica e la potenza di braccio le proprie armi sulla quale potere fare affidamento per sfoderare i suoi irresistibili attacchi. Il neoacquisto della Sigel nello scacchiere tattico all’occorrenza può ricoprire il ruolo di opposto, già provato in passato in altre circostanze. Nell’ultima stagione archiviata con le giallorosse di Ravenna ha affrontato da avversaria il suo futuro team, contribuendo con le Leonesse a centrare la qualificazione ai PlayOff per la serie A1 proprio a scapito di Marsala. Così come per altre giovani, quella con Marsala Volley sarà la prima esperienza da annoverare al Sud-Italia.