Marsala mette a segno il colpo Merle Baasdam

LA CARRIERA-

Come la neoazzurra Bulovic quello che ha spinto coach Bracci ad insistere per portarla a Marsala è la sua duttilità. Infatti lei, alla prima assoluta esperienza nel Bel Paese, è in grado con medesimi risultati di occupare il ruolo di attaccante di posto quattro. Nelle due ultime stagioni l’olandese, soprannominata “Miss Ace” per le sue innate doti sul fondamentale del servizio, ha giocato all’Oostende in Belgio, in Patria per cinque anni e fino al 2020 nella città di Ootmarsum è stata un elemento dello Springendal Set Up (serie A1). La Società nel dare il benvenuto alla giovane, fa sapere che sta ulteriormente perlustrando il mercato con il fine di definire il roster e nuove ufficialità potrebbero arrivare nei prossimi giorni. I tifosi e tutte le avversarie siano avvisate.

LE PAROLE DI MERLE BAASDAM-

« Dal 2015 al 2020 ho giocato allo Sprigendal Set Up in Olanda: ho raggiunto una finale di Coppa, una finale di campionato, e verso la fine sono stata capitano. Gioco dal 2015 in Eredivisie (serie A1 Olandese): sfortunatamente perdendo entrambe le finali. Dal 2020 al 2022 ho giocato all’Hermes Rekkenshop Oostende in Belgio e mi è stato dato il riconoscimento di miglior opposto e Miglior battitrice del campionato belga. Ho scelto l’Oostende perché ero dubbiosa di rimanere in Olanda ma volevo comunque giocare ad alti livelli, e inoltre l’offerta era buona, mi sono divertita molto lì. Riguardo me stessa: sono una olandese di 23 anni, quando ho del tempo libero mi piace andare a prendere una cosa fuori e parlare con amici e parenti quindi quando non mi alleno lavoro con bambini che hanno un handicap e amo vederli migliorare. Lo scorso anno ho acquistato una casa con il mio ragazzo ad Ootmarsum in Olanda, abbiamo ristrutturato tutto, un gran progetto ma alla fine ce l’abbiamo fatta, così quando finiscono le stagioni ho sempre un meraviglioso posto dove tornare. Inoltre mi piace molto fare piccoli viaggi per il mondo. Non vedo l’ora di scoprire la Sicilia e l’isola. Ho sentito parlar bene dell’Italia e della Sicilia. Per la prossima stagione spero di fare tanti punti in attacco ed aces per la Sigel e come ho detto prima non vedo l’ora di cominciare ».