Tognini e Trampus due giovani per Talmassons

Elisa Tognini, opposto classe 2004, sbarca in Friuli dopo aver giocato l’ultima stagione presso il Volley Orago, disputando sia il campionato di B1 nazionale che quello di categoria under 18.

Alice Trampus, originaria di Trieste, arriva a Talmassons dopo aver giocato la passata stagione all’Imoco San Donà, con la quale si è laureata campionessa d’Italia Under 18 oltre ad aver partecipato al campionato di B1 nazionale.

Intanto la Società Venerdì 8 luglio incontrerà gli Sponsor presso la sede della CDA per rivivere i momenti di una straordinaria stagione e per confermare l’impegno per un futuro ancora più ambizioso.

LE PAROLE DEL DS GIANNI DE PAOLI-

« Si tratta di giovani talenti che vogliamo valorizzare e che vanno a completare un roster che vuole essere competitivo anche per la prossima stagione. In questo senso stiamo perfezionando un progetto in collaborazione con l’EurovolleySchool Trieste e la Blu Team di Pavia di Udine che porterà a Talmassons giovani atlete per una U18/Serie B o C di supporto alla Serie A2 e di opportunità di crescita per tutto il movimento regionale. Con due Serie A in Regione dobbiamo riuscire a trattenere i talenti e farli crescere in casa nostra. Sono ancora troppe le giovani friulane che spiccano il volo fuori da una Regione ben rappresentata nelle categorie nazionali ».