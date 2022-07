Sonia Ratti seconda opposta di Brescia

BRESCIA-La Millenium Brescia ha ingaggiato per il prossimo campionato di A2 la promettente opposta lombarda classe 2001 Sonia Ratti. Nella prossima stagione troverà giocherà per la prima volta nel campionato cadetto, dopo esserselo conquistato sul campo con la Picco Lecco. Arriva alla corte di Alessandro Beltrami per compiere il definitivo salto di qualità e completando il reparto degli opposti che già vede in organico Josephine Obossa.