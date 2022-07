Alessandra Rossi rinforzo per Montale

Si tratta di Alessandra Rossi, centrale classe ’97 originaria di Reggio Emilia. Per la giocatrice reggiana si tratta della prima stagione in Serie A2, dopo una carriera tra Serie B1, B2 e C. In B1 nella stagione 2016/2017 col Gramsci, poi l’esperienza in C nella stagione successiva con il Rubiera, squadra con la quale conquista la promozione in Serie B2 e dove vi rimane fino alla stagione 20/21.

Rossi che nella scorsa stagione ha incrociato Montale, dal momento che ha vestito la maglia del Centro Volley Reggiano, società che ha fatto parte del girone “D” di Serie B1.