Bibiana Guzin spiccherà il volo con Martignacco

LA CARRIERA-

È una campionessa d’Italia la giocatrice chiamata quest’anno a dare manforte al reparto centrali a disposizione di coach Gazzotti. Bibiana Guzin, classe 2004, arriva infatti dal vivaio dell’Imoco Volley: dall’Under 18, in particolare, squadra con cui, lo scorso 29 maggio, l’atleta è salita sul tetto d’Italia battendo in finale il Volleyrò Casal de Pazzi. Bolognese, alta 184 cm, ha militato nelle Academy di Piacenza e Sassuolo trovando spazio anche in Nazionale Under 16: vestendo la casacca azzurra, ha preso parte, nel 2019, al “Cornacchia World Cup”, classico appuntamento internazionale di scena a Prata di Pordenone.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO GAZZOTTI-



«Bibiana è una ragazza futuribile, con dei grossi margini di miglioramento. È una giocatrice molto elastica ed esplosiva: so che con lei lavorerò bene in palestra. Sarà desiderosa di mettersi in mostra e, magari, di mettermi in difficoltà nelle scelte. È una lavoratrice: dopotutto viene da una scuola, quella dell’Imoco, dove il lavoro sta alla base di tutto. Sono contento che abbia scelto noi per crescere e per cimentarsi in una categoria che finora non ha mai fatto e che spero possa servirle come base per il futuro».