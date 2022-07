Giulia Bozzoli settimo ingresso a Montale

LA CARRIERA-

Classe ’04, di Modena, ha mosso i suoi primi passi in palestra con la Scuola di Pallavolo Anderlini con quale ha disputato Under-11, Under-12 e Under-13. Giulia ha poi vinto il titolo regionale e ha partecipato campionati nazionali con l’Under-14 Liu-Jo Volley Academy Modena. Vince un altro titolo regionale ma con l’Under-16 della Volley Academy Sassuolo, ed è anche vice campionessa d’Italia. Nella stagione interrotta dalla pandemia era tornata in Anderlini per disputare la Serie C/Under-16, poi sempre con la scuola modenese disputa Under-17 (vice campione regionale e partecipazione ai nazionali), Under-18 (vinto il titolo regionale, partecipazione ai campionati nazionali e terzo posto in serie B2) e Under-19 (vice campione regionale e play-off di serie B2). Ha partecipato anche a degli stage nazionali, oltre a tre settimane di allenamento con le campionesse mondiali dell’Imoco Volley.