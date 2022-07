Busto Arsizio annuncia Clara Venco

BUSTO ARSIZIO (VARESE) - Un balzo dritto sotto rete per la Futura Volley Giovani che corre veloce verso la definizione del roster completo per la stagione 2022/2023 e annuncia ufficialmente l’ingaggio della palleggiatrice Clara Venco.

Nel ruolo di vice Balboni, la scelta ricade, seguendo il comune denominatore della linea verde, ancora su una giovane delle ottime prospettive future e con tanto potenziale di crescita. Anche lei classe 2002, 172 cm di altezza, Clara dopo essere cresciuta nelle giovanili tra Monza e Biella, incomincia proprio in piemonte la sua ascesa con le prime esperienze maturate in serie B1. Nella stagione 2020/2021, le belle prestazioni messe in luce sotto rete la portano all’Alba Volley dove si prende con merito e determinazione la regia della formazione U19 e della prima squadra.

Il riconoscimento di quanto di buono fatto vedere nel rettangolo di gioco arriva per lei con la chiamata a fare parte anche della selezione regionale della sua regione. Una gestione sempre lucida sotto rete, carattere forte e tanto talento fanno suonare per lei, nel suo primo anno da professionista, le sirene da oltre confine con il Volley Lugano che, nella stagione appena passata, le affida la cabina di regia in condivisione con Caixeta.

Dopo una stagione lontano dall’Italia in cui ha dimostrato in svariate occasioni, come confermano i numeri che dicono di più di un titolo di MVP conquistato sui campi elvetici, di essere una giovane palleggiatrice con tutte le carte in regola per poter essere un atleta di prima fascia e le giuste caratteristiche tecnico tattiche e fisiche per maturare al meglio, per lei è tempo ora di vestire il bianco rosso di Busto.