Cogliandro e Vittorio nel roster di Sant'Elia

SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FROSINONE)- Al roster 2022/2023 il team giallo blu, che anche quest’anno militerà in A2, aggiunge altri due importantissimi tasselli: il centrale Asja Cogliandro e il libero Federica Vittorio.

Originaria di Busto Arsizio, la Cogliandro arriva a Sant’Elia con una importante esperienza nella categoria. Classe 1996, 184 centimetri di altezza, nel 2017 con Filottrano vince il campionato e la Coppa Italia di Serie A2. L'anno successivo con la stessa squadra esordisce in A1.

Nella stagione 2020/2021 con i colori della Roma Volley vince di nuovo il campionato della serie cadetta. L’anno dopo, militando in A2 , nelle fila della Talmassons riesce a raggiungere la semifinale dei play off.

«Sono contenta della scelta che ho fatto - spiega Asja Cogliando - e di come è strutturato il progetto della Assitec Vollryball. La società ha programmi molto ambiziosi. Sono davvero contenta di far parte di questa squadra. Penso che il nostro team potrà mettersi in gioco senza timore. Ovviamente si tratterà di affrontare tante difficoltà, peraltro usuali in un campionato di livello laddove si voglia una giusta crescita tecnica oltre che mentale. Tutti mi hanno parlato bene della società e dell'allenatore. Quindi sono soddisfatta. Mi sento pronta a iniziare a lavorare. Non vedo l’ora di scendere in campo. Il mio motto è: testa fredda e cuore caldo. Mi auguro di trovare un pubblico caldo e accogliente che ci possa seguire in questa stagione. Potremo sicuramente divertirci e, perché no, far divertire. Quindi, a presto».



Il libero Federica Vittorio muove i primi significativi passi nella pallavolo nell’Orizzonte Tremestieri. Qui milita cinque anni, di cui tre in B2 e due in B1, dopo la storica promozione del 2010/2011. La Vittorio l'anno successivo torna in B2 con l’Holimpia Siracusa. Centra nuovamente la promozione nella categoria superiore. Nella stagione 2016/2017 veste la maglia di Modica, poi di Castelvetrano e quindi di Bari, prima di approdare alla Giovolley Aprilia, dove conquista la promozione in A2. Seguono due anni in B1 con Aragona. Lo scorso campionato Vittoro esordisce in A2 sempre con la Seap Dalli Cardillo. Quindi, quest'anno, l'approdo a Sant’Elia.

«Ho scelto Assitec perché questa negli anni si è dimostrata una società seria, organizzata, con uno staff disponibile e molto intraprendente. Sin da subito, società e coach Giandomenico (con cui ho già avuto il piacere di lavorare a Maglie) - ha detto Vittorio - hanno mostrato grande interesse e fiducia nei miei confronti. Credo che per un'atleta siano queste le basi per iniziare un nuovo e sano percorso. La serie A è molto competitiva ed emozionante. Sono grata per questa opportunità. Per anni ci siamo incontrati sul campo come avversari. Finalmente stavolta faremo squadra per lo stesso obiettivo. Ho sentito coach Emiliano in queste settimane e ho percepito molto entusiasmo per la stagione che sta per iniziare. Credo che il roster sia molto competitivo. Lavorando duramente e con costanza, sono sicura potremo toglierci tante soddisfazioni. Il mio è poi un ritorno nel Lazio , a cui collego gli speciali ricordi di una stagione indimenticabile. Spero allora che questa regione possa nuovamente regalarmi grandi emozioni! Aspetto con impazienza di conoscere società, staff, compagne, il nostro gruppo di tifosi e soprattutto di scendere in campo per difendere i colori della Assitec».