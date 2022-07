Martignacco annuncia Ilaria Granieri

MARTIGNACCO (UDINE)- La Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco comunica di avere raggiunto un accordo con la palleggiatrice Ilaria Granieri per la stagione 2022-2023. Di Romagnano Sesia, piccola realtà della provincia di Novara, Ilaria Granieri nasce il 4 giugno 2001 e cresce, come alzatrice, nelle palestre del suo Piemonte. Vestendo i colori della squadra di casa, l’atleta dimostra talento, autorevolezza, tanto da meritarsi, nell’estate 2018, la chiamata da parte del Walliance Ata Trento, club allora militante nel campionato di Serie B1. Per tre stagioni la giocatrice opera in cabina di regia sino all’epilogo, purtroppo amaro, maturato al termine della scorsa annata. Giunta ai play-out, infatti, la compagine trentina cede il passo alle avversarie di Crema, trovandosi quindi condannata alla retrocessione. Approdata in Friuli, la palleggiatrice, alta 179 cm, ha ora la chance di trovar rivalsa mostrando il proprio valore sul palcoscenico di Serie A2.