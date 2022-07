Francesca Parlangeli giocherà a Trento

TRENTO -Dopo una stagione straordinaria culminata con la vittoria del campionato francese e della Coppa nazionale transalpina, Francesca Parlangeli torna in Italia per garantire esperienza, classe e solidità alla seconda linea gialloblù. Toccherà infatti alla torinese vestire la maglia di libero di Trentino Volley nel prossimo campionato di Serie A2 femminile, affiancata nel ruolo dalla giovane Chiara Libardi. Un colpo di mercato ad effetto per il Club di via Trener, che ha regalato all’allenatore Stefano Saja una grandissima interprete della seconda linea.

Francesca Parlangeli è il decimo tassello del roster di Serie A2 femminile di Trentino Volley, dopo le alzatici Bonelli e Stocco, le attaccanti di posto 4 Michieletto, Mason e Joly, le centrali Fondriest, Moretto e Meli e il libero Libardi.

LA CARRIERA-

Cresciuta nel Villar Perosa, Francesca tra il 2010 e il 2017 ha sempre vestito la maglia del Lilliput Settimo Torinese, prima in Serie B1 e successivamente in A2. Nell’estate del 2017 è apprdata al Millenium Brescia e con la società lombarda ha colto immediatamente la promozione in Serie A1. Nella massima serie è stata in grado di confermare le sue qualità tecniche e caratteriali, giocando tre stagioni da protagonista, per poi trasferirsi in Francia al Volero Le Cannet, dove ha aggiunto al suo palmares due trofei di grande prestigio.

LE PAROLE DI FRANCESCA PARLANGELI-

« Dopo un anno ricco di soddisfazioni all’estero desideravo fortemente ritornare in Italia, nonostante la stagione in Francia mi abbia dato moltissimo, sia dal punto di vista pallavolistico, sia sotto il profilo umano. Ho sposato immediatamente e con convinzione il nuovo progetto di Trentino Volley, per rimettermi in gioco in Italia e per la grande stima e fiducia che mi ha trasmesso coach Saja. Sono convinta ci siano tutte le basi per poter disputare un’ottima stagione, in un Club ricco di prestigio come Trentino Volley e in un ambiente che anche nel femminile, grazie a Trentino Rosa, mi ha sempre comunicato valori e sensazioni positivi. Spero di riuscire a trasmettere il mio bagaglio di esperienza alle compagne, per raggiungere assieme importanti traguardi ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-

«Francesca è una giocatrice di grande qualità, con esperienza nel campionato italiano e in ambito internazionale. Dopo la stagione vincente in Francia cercava un progetto che la stimolasse a rientrare in Italia e sono felicissimo che abbia scelto di approdare a Trento. Sarà il pilastro della nostra seconda linea e ci aiuterà a costruire le sicurezze di cui un gruppo giovane ha bisogno ».