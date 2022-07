Marina Giacomello, giovanissimo talento per l'Esperia

CREMONA- In arrivo dalle giovanili dell’Imoco Volley, la giovanissima attaccante veneta Marina Giacomello che si accinge a fare il salto tra le grandi trovando un posto nel roster dell’Esperia Cremona per il prossimo campionato di A2 Femminile. Marina nasce a Dolo, in provincia di Venezia, il primo aprile 2004.