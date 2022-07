Brescia scommette sulla giovane Zorzetto

BRESCIA – Aurora Zorzetto è una nuova giocatrice della Volley Millennium Brescia. Nata a Treviso il 1 febbraio 2003 e alta 185 cm, Aurora Zorzetto è cresciuta con la maglia dell’Imoco San Donà dove ha giocato nelle giovanili ed in serie B1, quando è stata compagna di squadra e capitana di Matilde Munarini. Nel 2021/2022 il grande salto in A2 con il passaggio all’Itas Ceccarelli Martignacco, squadra con la quale ha conquistato i playoff promozione e ha disputato un totale di 28 partite. Un risultato eccellente che l’ha portata per la prossima stagione in maglia Millenium Brescia.