MONDOVI’ (CUNEO) - Nata nel 2003 a Salisburgo, Nadine Zech è una talentuosa schiacciatrice che rafforzerà il nuovo team rossoblu. Zech ha iniziato a giocare nell’Orago Volley, dove resta per tre stagioni, sotto la guida di Giuseppe Bosetti, per poi spostarsi a Jesolo. Successivamente ha indossato la maglia di Fiume Chions, dove ha disputato i play off per la promozione in B1. La scorsa stagione il salto in Serie A2, con l’Aragona. Adesso per la giovane atleta una nuova avventura in rossoblu.