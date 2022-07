Florencia Ferraro in regia a Vicenza

VICENZA – Prosegue l’allestimento del roster dell’Anthea Vicenza Volley in vista del nuovo campionato di serie A2 femminile, affrontato per il secondo anno dal sodalizio biancorosso. Il terzo tassello del mosaico affidato a coach Ivan Iosi risponde al nome di Florencia Ferraro, palleggiatrice classe 2003 proveniente dalla Sigel Marsala (A2). Diciannove anni compiuti ieri (venerdì), la Ferraro –originaria di Caltanissetta – si appresta a vivere la sua seconda stagione della carriera nella seconda serie nazionale “rosa”. Originaria di Caltanissetta, in carriera vanta prestigiose esperienze in settore giovanili, come per esempio a Orago (scudetto under 14 nel 2017) e il biennio a Bedizzole, mentre all’età di 15 anni aveva debuttato in B2 a Catania. Figlia d’arte, la mamma argentina (Susana Gorostiague) – palleggiatrice – ha giocato in serie A italiana vestendo per esempio le maglie di Palermo e Messina dal 1997 al 1999.