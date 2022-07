Martina Ghezzi, altro colpo di Sant'Elia

LA CARRIERA-

Nonostante la giovane età, Martina, ha già esperienza da vendere in serie A2 e un palmares di tutto rispetto. Vent’anni, milanese muove i primi passi nelle giovanili del Volleyrò. Con la società romana nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 conquista lo scudetto under 18. La stagione seguente è quella dell’esordio in A2 con la maglia della Green Warriors Sassuolo. Nel Campionato 2020/2021 si trasferisce in Sardegna, a Olbia, dove lavora, sempre in A2, con coach Emiliano Giandomenico. L’anno scorso, in una stagione che l’ha vista più volte protagonista, vince il campionato cadetto con Macerata.

LE PAROLE DI MARTINA GHEZZI-

«Sono molto soddisfatta della scelta fatta. Si tratta di un’occasione presa al volo, senza esitazioni, appena è uscita la proposta. Essendo ancora molto giovane e avendo ancora molto da imparare, penso che mettersi in gioco in una squadra competitiva e di livello sia per me quest’anno molto importante. Ringrazio la società per la grande fiducia che mi sta dando e non vedo l’ora di iniziare. Tra l’altro già in passato ho avuto modo di lavorare con coach Giandomenico, che reputo allenatore di alto livello tecnico e di grande spessore umano e con cui sarà senz’altro proficuo tornare ad allenarsi».