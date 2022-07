Decisi i Gironi di A2 Femminile

ROMA -Sabato 30 luglio, si è svolta la Consulta dei Presidenti di Serie A2 per decidere la composizione dei due gironi che nel Campionato 2022/23 gareggeranno per la promozione nella massima serie della pallavolo italiana. Alla presenza di tutti i dirigenti ha aperto il confronto il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, che ha posto l’accento sui grandi risultati ottenuti dalla serie cadetta:

« Bentrovati a chi c’era e benvenuti ai nuovi arrivati. Come Lega abbiamo fatto un lavoro per la crescita della Serie A2 molto importante. Ripeto ancora una volta che se abbiamo una A1 di primo livello, riconosciuta da tutti come il più bel campionato al mondo, è anche perché abbiamo una A2 strutturata nell’organizzazione e solidità economico- finanziaria, nell’immagine e nella comunicazione, oltreché nella sua crescita agonistica e sportiva, quale giusta preparazione alla massima serie. Questo successo è testimoniato sicuramente dai numeri avuti dal Campionato scorso di A2, per la prima volta visibile integralmente e gratuitamente su Youtube, che hanno valorizzato l’intero prodotto del volley femminile italiano e regalato una visibilità inimmaginabile per l’A2. Siamo alla vigilia di cambiamenti importanti nell’organizzazione e per il futuro del nostro movimento di vertice. L’intenzione è quella di aumentare ancora la nostra immagine, la nostra visibilità e il nostro peso all’interno dello scenario internazionale. L’impegno della Lega sarà dunque sempre, anche per le ragioni appena esposte, di tutelare il ruolo, le necessità e le aspettative del Campionato di Serie A2 per favorirne la crescita. Se l’A2 è più forte, più forte è l’intera Serie A ».

Successivamente, si è aperto il confronto tra i presidenti dei club, che dopo aver espresso le loro opinioni hanno stabilito a maggioranza i seguenti raggruppamenti, principalmente basati sul criterio geografico e sulla divisione ovest-est. Questo è solo il primo passaggio in vista della nuova stagione, in attesa dei calendari che verranno pubblicati come di consueto nel mese di agosto, della presentazione dei Campionati del 19 ottobre e dell’inizio vero e proprio della contesa, fissato nel weekend del 22-23 ottobre.

GIRONE A

• Club Sportivo Alba Como (CO)

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Idea Volley Sassuolo (MO)

• Itas Trentino (TN)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Montale Pallavolo Castelnuovo Rangone (MO)

• Pallavolo Lecco A. Picco (LC)

• U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR)

• Volley Hermaea Olbia (SS)

• Volley Millenium Brescia (BS)

• Volley Offanengo 2011 (CR)

• Club Italia

GIRONE B

• Akademia Sant’Anna Messina (ME)

• Assitec Volleyball Sant’Elia (FR)

• Marsala Volley (TP)

• Pallavolo Perugia (PG)

• Polisportiva A. Consolini S.G. in Marignano (RN)

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Roma Volley Club (RM)

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• Vicenza Volley (VI)

• Volley Soverato (CZ)

• Volley Talmassons (UD)