Emma Malinov, sorella d'arte per Soverato

SOVERATO (CATANZARO)- Nuovo arrivo in casa Volley Soverato . La società del presidente Matozzo ha ingaggiato la giovane alzatrice Emma Malinov, classe 2003 con altezza 175 cm. Emma Malinov é sorella della regista della nazionale Ofelia. Dal 2017 ha giocato nel Lemen Volley e per lei si tratta della prima esperienza in serie A. Tanta fiducia verso Emma che con un coach esperto come Luca Chiappini non potrà che migliorare ancora tanto. La nuova regista biancorossa si é dichiarata entusiasta della sua nuova avventura.

LE PAROLE DI EMMA MALINOV-

« Ho condiviso sin da subito il progetto del Volley Soverato. Penso che sia il posto giusto per continuare la mia crescita e ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Si tratta della mia prima esperienza in serie A e spero di togliermi tante soddisfazioni con questa maglia importante. Non vedo l’ora di iniziare la stagione per condividere insieme alle mie compagne, staff e tifosi tante emozioni ».