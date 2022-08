Aurora Giorgetta, giovane talento per Sant'Elia

LA CARRIERA-

Classe 2004, inizia, sin da bambina, a giocare a pallavolo vicino casa, alla San Giacomo Novara in cui milita fino all’under 13. Nella stagione 2017/18 riceve la grande opportunità di giocare con la maglia di Orago con cui vince il titolo provinciale, quello regionale e conquista il secondo posto ai nazionali. Nello stesso anno è convocata con la selezione provinciale di Varese con cui vince il titolo regionale e riceve il premio MVP. Poi il ritorno a casa perchè dalla stagione 18/19 alla scorsa quella 21/22 veste la maglia dell’Igor Novara, con cui, oltre ai campionati giovanili, gioca i primi 3 anni in serie C, poi esordisce in B1 dove gioca anche l’ultima stagione. Alla Igor vice i titoli territoriali nei 3 anni di under 16/17 e un titolo con la under 18. Poi un secondo posto ai regionali in under 17, un secondo posto con l’under 18 e infine l’anno appena passato un 4 posto ai nazionali.

LE PAROLE DI AURORA GIORGETTA-

«Sono veramente tanto entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Volevo ringraziare innanzitutto la società e l’allenatore che mi hanno voluto inserire in questo progetto e che hanno creduto in me. Ora sono pronta a dimostrare e ripagare la loro fiducia in palestra e in campo, senza mollare mai. Sarà un esperienza di grandissima crescita sia personale che pallavolistica e non vedo l’ora di iniziarla e fare il meglio. Quindi a presto, io sono pronta».