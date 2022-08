TALMASSONS (UDINE)-È arrivata l’ultima atleta, il “cambio giovane” che lo staffing coach cercava per completare il roster della CDA Volley Talmassons. Andrea Crisafulli, ligure classe 2004, lo scorso anno in forza nel ruolo di libero alla Volley Academy Piacenza in B1, andrà a sostenere ulteriormente la linea verde data alla squadra, andando a garantire un’arma in più di seconda linea considerando anche la possibilità di sostituire un numero illimitato di volte le sue pari età.