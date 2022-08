La romana Masciullo in regia a Sassuolo

LA CARRIERA-

Romana, Alessia muove i primi passi nel mondo della pallavolo vicino a casa, prima nel Frascati Volley Club, poi nel Volleyrò Casal De Pazzi, esperienza però bruscamente interrotta a causa della pandemia e conseguente lockdown (stagione 2019 – 2020). L’anno successivo si sposta alla Fenice Pallavolo Roma, con cui prende parte al Campionati di Serie D – vincendo la Coppa Italia regionale – e di Serie B2 ed ai campionati di Under 17 ed Under 19. Nella stagione 2021 – 2022, per Alessia arriva la prima esperienza fuori regione, con la maglia della Bartoccini Fortinifissi Perugia. A Perugia, Alessia disputa una stagione giovanile di altissimo livello, con due soli set persi nel corso della stagione e con le compagne conquista il Titolo Regionale di Categoria e poi partecipa alle Finali Nazionali. Contemporaneamente prende parte al Campionato Nazionale di Serie B2 ed è più volte aggregata alla Prima Squadra in Serie A1.

LE PAROLE DI ALESSIA MASCIULLO-

« La prima cosa che voglio dire è che sono davvero molto contenta, onorata ed entusiasta di iniziare questa mia prima esperienza nel mondo dei grandi, in Serie A2, con la maglia di Sassuolo, una realtà che nelle scorse stagioni si è dimostrata una delle migliori della categoria. Sono pronta e carica per questa mia nuova avventura, fin dai primi contatti con la dirigenza, l’impressione è stata ottima e sono molto felice della mia decisione di arrivare a Sassuolo. Non vedo l’ora di essere in città per conoscere tutto lo staff e le mie nuove compagne, che sono sicura che con la loro esperienza sapranno aiutarmi molto e farmi crescere ».