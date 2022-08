Sara Esposito 'l'americana' a Montecchio

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)- Da Pianiga al Tennessee per amore della pallavolo. E ritorno. Sara Esposito è da poco tornata a casa dopo un quadriennio di studio e volley negli Stati Uniti alla East Tennessee State University, ma è già pronta per affrontare la sua nuova avventura. Nel prossimo campionato la giocatrice, che compirà 24 anni in dicembre, sarà uno dei punti di forza dell’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, che milita in A2, nel ruolo di banda e opposta. La pallavolo è una passione di famiglia. La sorella Lisa, classe 2005, è la schiacciatrice del Club Italia e nel 2021 è stata convocata nella nazionale under 18 azzurra per partecipare ai campionati del mondo in Messico, dove ha conquistato la medaglia d’argento. E per il prossimo inverno si prospetta un derby familiare, dato che i team di appartenenza delle due sorelle sono in A2.