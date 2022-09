PERUGIA- Ancora un tassello nel roster della 3M Perugia che in vista dell’ormai imminente esordio in A2 Femminile ha provveduto a mettere sotto contratto Elisa Bosi, diciottenne palleggiatrice proveniente dalla formazione umbra di B1 del Trevi. Un giovane prospetto, cresciuta nel vivaio della formazione trevana nella quale si è formata giocando in serie C e in tutte le categorie giovanile prima si fare esperienza in prima squadra.