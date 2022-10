Ester Serafini nuova palleggiatrice di Trento

TRENTO- Sarà Ester Serafini la nuova palleggiatrice dell’ Itas Trentino . In vista dell’esordio stagionale previsto per domenica 23 ottobre al PalaGeorge di Montichiari, il Club di via Trener ha aggiunto un nuovo tassello al roster di Stefano Saja, per far fronte al serio infortunio al ginocchio occorso durante la preparazione a Martina Stocco.

LA CARRIERA-

Nata a Massa Carrara il 7 gennaio del 2001, la giovane e promettente regista toscana ha già vissuto una stagione in Serie A2, in forza alla LPM Mondovì, e ha conosciuto il Trentino sei anni fa nell’esperienza all’Ata nel campionato di B1. Ester Serafini indosserà maglia numero 4 e sarà già a disposizione per la sfida di domenica tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Itas Trentino.

LE PAROLE DI ESTER SERAFINI-

« Sono davvero felice per questa nuova opportunità e cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra; ho trovato un gruppo molto affiatato e le ragazze mi hanno accolto benissimo fin dal primo giorno. Per me si tratta di un ritorno a Trento dopo l’esperienza all’Ata e devo dire che mi fa particolarmente piacere poter ritornare in questa città, un ambiente sereno dove potersi esprimere al meglio ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO DUCCIO RIPASARTI-

« Ester è una ragazza molto giovane che, fortunatamente, ha incrociato il cammino di Trentino Volley nel momento in cui c’è stata la necessità di ritornare sul mercato; è stata a Trento per allenarsi una settimana assieme alla squadra e si è integrata rapidamente, dal punto di vista caratteriale e tecnico, dimostrando di poter garantire un’ottima qualità durante l’allenamento. Chiaramente siamo molto dispiaciuti per l’infortunio occorso a Martina Stocco, ma credo che Ester possa inserirsi al meglio e possa compiere un importante percorso di crescita, trattandosi tra l’altro di una ragazza particolarmente motivata ».