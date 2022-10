Nell'anticipo di A2 Femminile Cremona supera Offanengo

CREMONA -Comincia alla grande la stagione dell’U.S. Esperia Cremona e di coach Valeria Magri, che nel derby contro la Chromavis Eco DB Offanengo, anticipo della 1a giornata del girone A, vince e convince 3-0, ottenendo i primi tre punti in classifica di questa nuova Serie A2. Vittoria arrivata anche grazie ai 13 punti dell’MVP Kadi Kullerkann, utile per placare le resistenze della squadra del tecnico Bolzoni, a cui non sono bastati i 14 punti di Francesca Trevisan e i 12 di Anello. Una partita in cui è stata fondamentale anche la precisione in battuta delle padrone di casa, che ha costretto le avversarie ad un brutto 29% in attacco. Buone anche le prove dell’altra sorella Kullerkann (8), Liis, con cinque muri, e della sua collega di reparto, Ferrarini (11), con tre muri e due ace. Contenta per quest’esordio.

I PROTAGONISTI-

Valeria Magri (Allenatore Esperia Cremona)- « Sappiamo che la battuta è il primo fondamentale d’attacco, soprattutto in casa. Ho a disposizione un gruppo grintoso, che ha voglia di lavorare per lo stesso obiettivo; per molte ragazze, oltre che per me, era l’esordio in A2 e c’è stata una bella risposta. Stiamo lavorando sull’amalgama, si è visto qualche buon risultato ma come sanno anche le ragazze non mi accontento ».

Bolzoni (Allenatore Chromavis Eco Db Offanengo)- « Mi dispiace perché è stata una partita con tanti errori da parte nostra. Nei momenti decisivi non c’è stata lucidità per gestire in modo giusto le situazioni. Manca sempre qualche apporto a livello di rendimento individuale, perché nel complesso la squadra gioca bene e fa le cose giuste. Siamo stati lì, lottando nel punto a punto, ma troppo spesso abbiamo regalato alcuni palloni che hanno aiutato Cremona ».

IL TABELLINO-

U.S. ESPERIA CREMONA – CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO 3-0 (25-23 25-17 25-22)

U.S. ESPERIA CREMONA: Rossini 9, Kullerkann 8, Pasquino 2, Coppi 9, Ferrarini 11, Kullerkann 13, Zampedri (L), Buffo. Non entrate: Landucci, Piovesan, Giacomello, Balconati. All. Magri.

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 6, Anello 12, Martinelli 6, Trevisan 14, Cattaneo 4, Galletti, Porzio (L), Menegaldo 2, Pinali 2, Casarotti 1. Non entrate: Tommasini (L), Marchesi, Anello. All. Bolzoni.

ARBITRI: Manzoni, Lentini.

NOTE – Spettatori: 500, Durata set: 25′, 26′, 27′; Tot: 78′.

MVP: Kadi Kullerkann (Esperia Cremona)