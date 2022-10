L'Esperia Cremona vince l'anticipo contro il Club Italia

MILANO- Nell’anticipo della seconda giornata del Campionato di A2 l'Esperia Cremona batte a domicilio Club Italia per 1-3 (25-20, 22-25, 14-25, 23-25). La squadra di Valeria Magri, trascinata da una stratosferica Kadi Kellermann autrice di 25 punti (1 ace, 1 muro, 52% in attacco), ha saputo ribaltare una partita che all'inizio l'ha vista in difficoltà contro la vivace formazione federale che però è andata via via spegnendosi dopo aver giocato un ottimo primo set e disputato una buona seconda frazione. Le giovani della formazione federale hanno avuto difficoltà a contrastare il gioco avversario e a trovare continuità. Cremona è stata brava a sfruttare a pieno le occasioni e a capitalizzare vincendo la partita.

Quattro le azzurrine che hanno chiuso il match in doppia cifra: Nausica Acciarri (17 punti, 64% in attacco), Lisa Esposito (17 punti, 2 ace, 2 muri, 37% in attacco), Dominika Giuliani (12 punti, 1 muro) e Giulia Viscioni (11 punti, 3 muri).

Il Club Italia approccia con determinazione il match e grazie a un buon gioco di squadra si porta in vantaggio (5-2), tiene le avversarie a distanza (7-4) e allunga (9-4) inducendo la panchina di Cremona al time out. Lo stop al gioco non ha l’effetto sperato e le azzurrine si spingono sul +7 (11-4). Cremona, trovato buon ordine, riesce a mettere in campo le giuste contromisure per contenere il gioco delle azzurrine e accorcia fino al-2 (14-12). Repentina però la ripartenza del Club Italia che si riporta sul +6 (18-12), mantiene il passo (20-14) e, respinto l’ultimo tentativo di riaggancio di Cremona (21-19), chiude a proprio favore il primo set (25-20).

Più equilibrato l’avvio del secondo parziale con le due formazioni che procedono punto a punto (4-4). E’ l’Esperia a girare l’inerzia del set a proprio favore, a portarsi sul +3 (4-7) e ad allungare il passo (7-11). Con pazienza le azzurrine limano il distacco e con i punti messi a segno da Esposito, Acciarri e Modesti (ace) ristabiliscono la parità (12-12) e si portano in vantaggio (15-13). Le giovani della formazione federale continuano a macinare buon gioco e punti (18-14). Cremona accorcia (18-16) e riporta lo score in equilibrio (19-19). Serratissimo il finale del set con le due squadre che procedono punto a punto (22-22). E’ Cremona a sfruttare meglio le occasioni, a conquistare il primo set point (22-24) e a riportare la partita in parità (22-25).

E’ Cremona a rompere l’equilibrio di inizio set (5-5) e a spingere sull’acceleratore (5-9). Il time out chiamato dalla panchina del Club Italia non rimette in corsa le azzurrine che faticano a ritrovare buon ordine in campo (9-15). Coach Mencarelli opta quindi per un cambio in regia: fuori Passaro, dentro Batte. Cremona approfitta del momento di difficoltà del Club Italia per allungare il passo con decisione (10-20) e per chiudere agevolmente il set a proprio favore (14-25).

Sulla scia del set precedente e sempre Cremona a rompere l’equilibrio (4-4) e a portarsi in vantaggio in avvio di terzo parziale (5-8). L’Esperia mantiene alto il ritmo e allunga (6-11). Il time out chiamato da coach Mencarelli rimette in marcia il Club Italia che, con pazienza, lima il distacco (9-11) e ristabilisce la parità (12-12). Le azzurrine si disuniscono e Cremona ne approfitta per riportarsi avanti (16-20). Le azzurrine provano a rientrare (23-24) ma la rimonta non si compie e l’Esperia conquista set e partita (23-25).

I PROTAGONISTI-

Marco Mencarelli (Allenatore Club Italia)- “Questa sera le ragazze hanno giocato un ottimo avvio di partita e un buon secondo set. Come è capitato spesso con i vari gruppi che si sono succeduti nella storia del Club Italia, riusciamo a dare più continuità e a giocare meglio quando affrontiamo squadre che percepiamo più forti di noi e invece incontriamo maggiori difficoltà e ci lasciamo imbrigliare in situazioni ai limiti dell’inspiegabile, quando abbiamo davanti formazioni con cui c’è possibilità di competere. Questo è un paradosso che non esclude nessuno dei gruppi che ho conosciuto e che ho visto alternarsi nella storia di questa squadra. Ho bisogno di trovare una soluzione a questo paradosso che, come tanti altri aspetti del gioco, va sistemato. La chiave per farlo può essere trovata o con l’allenamento o con la gestione. Per i prossimi impegni serve, come dico sempre in allenamento, che ognuna delle ragazze metta qualcosa in più in campo e si focalizzi su quella cosa in più da portare come contributo alla squadra. Questo distoglie la loro attenzione dal punteggio e dalle ansie causate dalle difficoltà che si possono incontrare, non va dimenticato che tutte le squadre che incontriamo hanno maggiore esperienza di noi. Continuità è una parola, contributo corrisponde invece a una serie di atteggiamenti e cose concrete da fare in allenamento e da avere a disposizione in occasione delle partite ».

IL TABELLINO-

CLUB ITALIA – U.S. ESPERIA CREMONA 1-3 (25-20, 22-25, 14-25, 23-25)

CLUB ITALIA: Modesti 6, Esposito 17, Giuliani 12, Acciarri 17, Passaro, Ribechi (L), Adriano 2, Gambini (L), Peroni, Batte. Ne: Micheletti, Amoruso, Despaigne. All. Mencarelli.

ESPERIA CREMONA: K. Kullerkann 25, Rossini 12, L. Kullerkann 2, Pasquino 1, Buffo, Ferrarini 12, Zampedri (L), Landucci 13, Coppi 7, Balconati 1, Giacomello. Non entrate: Piovesan.

All. Magri.

NOTE- Durata Set: 28’, 29’, 25’, 29’ TOT: 111’

ARBITRI: Licchelli, Guarneri