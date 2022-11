Sant'Elia affida la panchina a Nino Gagliardi

SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FROSINONE)- La Assitec Volleyball Sant’Elia ha ufficializzato oggi la risoluzione consensuale del contratto con l’Head coach Emiliano Giandomenico. Divergenti visioni di fondo tra il primo allenatore e la società hanno difatti condizionato la prosecuzione del rapporto, rendendo peraltro necessario un globale intervento sullo staff . La Assitec Sant’Elia ha quindi deciso di affidare la gestione tecnica del team A2 a coach Gaetano “Nino” Gagliardi. Reduce dalla promozione in serie A dell’Akademia Sant’Anna, Gagliardi, 44 anni, non ha bisogno di presentazioni. Arriva a Sant’Elia dopo l’esperienza di questi primi mesi di stagione come primo allenatore della Tenaglia Altino Volley.

LA CARRIERA-

Il palmares di Gagliardi parla chiaro: 4 promozioni in A2, un oro e un argento mondiale e due argenti europei, cui si aggiunge l’oro conquistato quest’estate alla guida della Nazionale Under 19 femminile nella 16ª edizione dell’European Youth Olympic Festival (EYOF) a Banská Bystrica in Slovacchia. Laureato in Scienze Motorie, in A2 inizia la sua carriera come secondo allenatore nella stagione 97/98 a Bari, dove l’anno successivo disputa la B1 per conquistare di nuovo l’A2. Successivamente è in B2 a Barsanti Carbonara, poi raggiunge l’A2 con l’Altamura, dove resta per due anni come vice allenatore. Le stagioni seguenti è in B1 a Soverato, Brindisi, Potenza, Aversa e Bari. Il biennio 2015/2017 è in A2 a Caserta e raggiunge i playoff per l’A1. Nel contempo, nel 2014 e 2015 è anche selezionatore regionale pugliese. Dal 2016 fa parte dello staff della Nazionale e si piazza al primo posto al Mondiale under 18 in Argentina.

La carriera nei club continua in B2 a Santa Teresa di Riva, e l’anno successivo ad Aprilia, conquistando la serie A2 e il terzo posto in Coppa Italia. Con la nazionale è vice campione europeo U19 e mondiale U18. Nel 2021 raggiunge la semifinale play-off con l’Akademia Sant’Anna e il secondo posto mondiale U18 in Messico. Nell’ultimo mese di maggio conquista per l’ennesima volta la serie A2, sempre con la squadra siciliana.

LE PAROLE DELLA PRESIDENTE SILVIA PARENTE-

« La Assitec Volleyball tutta ringrazia coach Emiliano Giandomenico per il lavoro profuso in questo anno e mezzo alla guida del team A2. La risoluzione consensuale del rapporto è frutto di una decisione vissuta da entrambe le parti come sofferta ma obbligata, nell’ambito di un più ampio progetto di revisione. Diamo il benvenuto quindi al nuovo primo allenatore Gaetano Gagliardi, professionista esperto che già si è messo in evidenza nelle più alte categorie del Volley femminile nonché alla guida delle selezioni giovanili della nazionale italiana. Al nuovo coach i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la società».