Nell'8a giornata Brescia ospita Olbia, Roma a Messina

ROMA- Terzo turno in una settimana per il Campionato di Serie A2 , pronto a regalare emozioni a tutti gli appassionati in occasione dell’ottava giornata. Fine settimana decisamente importante per il Girone A, con almeno tre partite di cartello: la capolista Brescia ospita Olbia, la seconda in classifica Busto Arsizio va in casa della terza Trento, mentre appaiate al quarto posto si sfidano Mondovì e Sassuolo. Grande attenzione sulla partita tra le due neopromosse Lecco e Esperia, mentre in coda, il Club Italia ospita Offanengo e Montale accoglie Albese. Nel Girone B, affascinanti gli scontri tra Talmassons e Montecchio e Soverato e Martignacco, formazioni che aspirano ad essere le rivali della capolista Roma di scena a Messina. Dopo il turno di riposo, che in questo weekend coinvolge Vicenza, San Giovanni in Marignano dà il benvenuto in Romagna a Marsala, mentre Sant’Elia e Perugia sono attese da un match infuocato: in palio il primo successo in campionato.

GIRONE A-

Il Club Italia, che nel turno infrasettimanale di mercoledì è stato superato 3-0 in trasferta da Albese, tornerà a giocare al Centro Pavesi Fipav di Milano per affrontare la Chromavis Eco Db Offanengo. Una sfida importante per le giovani della formazione federale che sono ancora in cerca della giusta continuità per riuscire a invertire la rotta a tornare a fare punti. In cerca di riscatto anche Offanengo, che nelle ultime tre partite ha incontrato le squadre piazzate ai primi tre posti della classifica senza riuscire a fare punti.

Queste le parole di Michele Fanni, vice di Mencarelli:

« Contro Offanengo abbiamo giocato due set al Trofeo Bressan, in quel caso siamo riusciti a vincere e abbiamo fatto una buona partita, penso possa essere un avversario alla nostra portata. Si tratta però di test giocati prima dell’avvio della stagione, è passato del tempo. Anche se è utile conoscere, seppur parzialmente chi c’è dall’altra parte del campo, siamo ancora molto concentrati su noi stessi, dobbiamo sempre provare a fare il massimo e a fine partita facciamo delle valutazioni ».

« In questo momento – commenta coach Giorgio Bolzoni – il Club Italia sta facendo un po’ fatica nei risultati contrariamente a quanto si vedeva nel pre-campionato dove le azzurrine si erano mostrate già in palla. Contro formazioni di questo tipo, devi essere un po’ fortunato a incrociare una loro giornata storta, perché viceversa in quella positiva il compito si complica. Credo ci aspetti una partita dove dovremo guardare molto dalla nostra parte e imporre il nostro gioco per non farci travolgere da determinate situazioni. Se non spingi a dovere e permetti all’avversario di sviluppare un gioco semplice, ti trovi di fronte una bella squadra che ti mette in difficoltà ».

Con un morale e una consapevolezza nei propri mezzi in costante crescita per le quattro vittorie di fila che hanno proiettato le gialloblù di Stefano Saja al terzo posto solitario in classifica, l’Itas Trentino si appresta ad ospitare domenica pomeriggio al Sanbàpolis la Futura Giovani Busto Arsizio in quello che a tutti gli effetti è il big match della giornata. Di fronte a loro, infatti, Bonelli e compagne troveranno la squadra che occupa la seconda piazza alle spalle della capolista Brescia, distante due sole lunghezze da Trento. Un’occasione d’oro, quindi, per l’Itas Trentino per provare ad allungare la propria serie positiva e andare all’assalto della seconda posizione. D’altra parte, un’opportunità unica per le bustocche per scavare un solo sulle inseguitrici e provare ad accorciare sul primo posto. Un confronto che metterà una contro l’altra due delle migliori attaccanti del campionato: Elisa Zanette, al secondo posto della classifica top scorer con 141 palloni messi a terra, e Carly Dehoog, quarta con 135 punti realizzati.

«Affrontiamo la terza gara in otto giorni con alle spalle tanta soddisfazione per ciò che abbiamo saputo fare nelle partite precedenti – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Arriviamo a questa sfida con il giusto atteggiamento e i migliori propositi: Busto Arsizio è senz’altro una squadra di alto livello per la categoria, formata da individualità notevoli che stanno esprimendo una pallavolo molto solida. Credo che sarà una bella partita: noi siamo in fiducia, così come Busto che punta dichiaratamente a disputare un campionato al vertice ».

Il commento di Daris Amadio, coach di Futura:

«Complimenti a noi per la gara disputata mercoledì contro Olbia, adesso comunque arriva subito un’altra partita difficile contro Trento. Loro si sono riprese dopo un inizio difficile grazie alla qualità delle giocatrici, quindi sarà una partita veramente complicata. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto. Loro sono un team veramente completo, hanno un ottimo palleggio oltre a degli attaccanti molto fastidiosi, a cui si aggiungono anche due ottimi centrali come Fondriest e Moretto che incidono molto sia a muro che in attacco ».

Un’altra sfida di alta classifica nel Girone A. La LPM BAM Mondovì e la BSC Materials Sassuolo si affrontano al PalaManera appaiate in classifica con 12 punti, al quarto posto distante due lunghezze da Trento e quattro da Busto Arsizio, che giocheranno l’una contro l’altra. Un turno quindi che può premiare una delle due formazioni impegnate, sfruttando un risultato che comunque farà perdere punti ad una delle squadre davanti. Le pumine arrivano alla partita dopo il buon 1-3 esterno ai danni di Montale, mentre le biancoazzurre hanno ceduto al tie-break contro Lecco, in un match difficile e sfiancante.

Marika Longobardi presenta la sfida:

« La partita contro Sassuolo sarà molto importante, sia dal punto di vista della classifica sia dal punto di vista del morale della squadra. Vorremmo proseguire la scia positiva di quest’ultima settimana. Stiamo lavorando in palestra molto duramente perché sappiamo che sarà una battaglia in cui chi sbaglia meno avrà la meglio. Come sempre, anche domenica avremo bisogno del supporto del pubblico e dei tifosi: ci danno sempre quella adrenalina in più che ci porta poi a fare meglio ».

Questo invece il pensiero di coach Venco:

« La nostra filosofia di squadra è quella di non focalizzarci sul vincere questa o quella partita, perché pensare a vincere può essere fuorviante. Quindi – anche in questo caso, come sempre – il nostro obiettivo è scendere in campo senza pensare a dover vincere ma piuttosto a giocare un punto alla volta, cercando di provare a fare quello su cui stiamo lavorando in palestra ».

Dopo la bella vittoria contro Cremona, una battuta d’arresto contro Mondovì per l’Emilbronzo 2000 Montale, che con 6 punti si trova al momento al penultimo posto della classifica. Ma l’occasione di giornata è importante, perché le modenesi affronteranno in casa la Tecnoteam Albese Volley Como, che le precede di un punto, grazie ai tre punti conquistati contro il Club Italia nell’infrasettimanale.

Aneta Zojzi presenta la sfida per le nerofucsia:

« Nessun punto contro Mondovì, però ci portiamo dietro la consapevolezza che basta poco per essere alla pari di molte squadre. Giocare in casa? È sempre un punto a nostro favore e ci aiuta molto per il calore che ci suscita, non vediamo l’ora. Albese? Come ogni altra squadra, andando avanti nel campionato, verrà per fare la sua partita. Dobbiamo scendere in campo consapevoli che nessuno ci regalerà nulla e che, come abbiamo già fatto in passato, dobbiamo tenere alta la concentrazione e dimostrare quanto valiamo ».

La dichiarazione di coach Chiappafreddo:

« Vogliamo proseguire così. Sappiamo che ci aspetta una squadra esperta, di valore. Non sarà facile per noi, ma ci dobbiamo provare: fare punti per migliorare ancora la nostra classifica anche se ci siamo posti un obiettivo alla volta, passo dopo passo. Ma dopo il successo di mercoledì con il Club Italia speriamo di dare continuità alla nostra stagione. A Modena ci aspetta una formazione tosta, ben organizzata in tutti i reparti. Siamo pronti per giocarcela ».

Con la carica del successo al tie-break contro Sassuolo, l’Oro Cash Lecco si appresta ad affrontare in casa un match importantissimo contro l’altra neopromossa U.S. Esperia Cremona. Le squadre sono separate da due punti, con le tigri avanti nonostante la caduta di mercoledì scorso contro Brescia.

« Sono fiero della prestazione delle ragazze che hanno saputo reagire studiando l’avversario e dimostrando una gran tenacia – precisa Gianfranco Milano, allenatore di Lecco -. Ci accingiamo a finire questo trittico di gare con l’Esperia, una squadra di valore. Neopromossa come noi, ma che presenta un ottimo gioco. Da oggi siamo in palestra per preparare la nuova partita ».

Le parole di Simona Buffo per le gialloblu:

« La partita contro Brescia è stata dura, una squadra molto fisica e ben messa in campo. Il loro gioco veloce sicuramente ci ha messo in difficoltà. Ma questo è un punto di partenza, oggi sappiamo che dobbiamo ripartire da noi, dal nostro gioco e dalle nostre sicurezze anche per affrontare la prossima gara contro Lecco. Arrivano da una buonissima vittoria contro Sassuolo, che ha permesso loro di caricarsi in vista di questa partita. Quello che dobbiamo cercare di fare è non subire il loro gioco, ma fare le nostre cose e imporre il nostro valore ».

La Valsabbina Millenium Brescia, dopo la convincente vittoria a Cremona, ritorna tra le mura amiche del PalaGeorge di Montichiari per la quarta domenica consecutiva per sfidare la Volley Hermaea Olbia, caduto in casa di Busto Arsizio nell’infrasettimanale. Dopo la bella partenza, le sarde hanno perso qualche punto nelle ultime uscite, anche a causa dell’indisponibilità della regista titolare Bridi, in dubbio anche per la sfida alle leonesse. Le bresciane sono al contrario in un ottimo periodo di forma con cinque successi nelle ultime gare e meritatamente al primo posto del girone, a +3 sulla seconda.

Autrice degli attacchi vincenti con Offanengo e Cremona, la schiacciatrice Bianca Orlandi commenta il prossimo incontro:

«Arriviamo da cinque partite positive, che ci incentivano a continuare a dimostrare che il lavoro che stiamo facendo settimana per settimana in palestra è quello giusto. Olbia è una squadra che in questo avvio di campionato si è dimostrata molto ostica, in grado di mettere in campo il proprio miglior gioco anche contro squadre di alta classifica. Noi dobbiamo fidarci del nostro sistema, del percorso che stiamo facendo e non abbassare la guardia ».

Questo il pensiero del libero di Olbia Alice Barbagallo:

« Stiamo affrontando un periodo molto intenso, caratterizzato da tanti match ravvicinati. Questo è impegnativo sia fisicamente che mentalmente. Sappiamo che Brescia è una squadra molto attrezzata, ma cercheremo di far bene ripartendo dall’ultima vittoria contro Albese, in cui si sono viste buone cose soprattutto nella fase muro difesa. Speriamo di accantonare presto la sconfitta di Busto per provare a prendere dei punti in una sfida che, siamo consapevoli, sarà molto difficile ».

GIRONE B-

Dieci set in tre giorni per la Desi Shipping Akademia Messina, che nella doppia trasferta veneta contro Vicenza e Montecchio, si è guadagnata con merito due punti frutto di due sconfitte al tie-break al termine di incontri equilibrati e giocati con carattere e grinta. Di ritorno in Sicilia, arriva però il peggiore degli avversari: la capolista Roma Volley Club, unica squadra ancora imbattuta in Serie A2 e prima con quattro punti di vantaggio sulla seconda.

« I punti che abbiamo raccolto da Vicenza e Montecchio sono mentalmente molto importanti per noi – cosi Silvia Pertens, schiacciatrice di Akademia e protagonista di una bellissima prova nel match di mercoledi – Perchè dimostrano che siamo in grado di giocare con squadre di alto livello. E sono importanti anche per la classifica: ogni punto che riusciamo a conquistare potrebbe decidere il nostro futuro. È decisamente emozionante andare contro la leader del girone. Speriamo di mostrare la nostra migliore pallavolo davanti al pubblico di casa e di lottare duramente per ogni punto. “La palla è rotonda” come si suol dire, quindi tutto è possibile! ».

Questo invece il commento di Giuseppe Cuccarini per le giallorosse:

« Guardando al prossimo incontro, sicuramente Messina è una squadra in crescita, lo ha dimostrato anche nell’ultima gara con Montecchio dove ha portato la disputa al tie-break. È una formazione sempre molto combattiva, presente in partita. Ha perso solamente una volta col parziale di 3-0, mentre nei restanti match ha sempre dato del filo da torcere alle proprie avversarie. Alla luce di ciò, dovremo essere bravi a mettere in campo tutta la nostra qualità e la volontà di combattere per fare il risultato che vogliamo ».

Le ragazze della Cda Talmassons, dopo aver affrontato San Giovanni in Marignano in casa e Soverato in trasferta (ottenendo 3 punti complessivi, con una vittoria e una sconfitta per 3-2), ospiteranno l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio per un match dall’alto valore tecnico. Le due formazioni si ritroveranno nuovamente in campionato dopo essersi scontrate anche nella passata stagione, dove gli scontri diretti hanno sorriso alle friulane. Gara importante anche per la classifica: le venete sono al momento seconde con 14 punti, dopo i quattro punti racimolati grazie ai successi al tie-break contro Marsala e Messina, mentre la formazione di casa è al momento a quota 9.

Sul momento di forma di Talmassons ha parlato coach Leonardo Barbieri:

« Sicuramente veniamo da due partite molto intense. Devo dire che tutte le ragazze stanno bene perciò fisicamente pensiamo di recuperare le forze al 100%. Montecchio è una delle candidate al passaggio di categoria. Hanno una prima linea veramente importante, il loro muro e il loro attacco sono la loro punta di diamante e noi dovremo prendere le giuste contromisure per arginare i loro attacchi e per uscire dal loro muro. Penso però che abbiamo le qualità e le capacità per farlo ».

« Akademia Messina mercoledì è cresciuta nel corso della partita e si è difesa molto bene, mentre noi abbiamo dovuto farci in quattro per coprire diversi ruoli – spiega Benedetta Cometti -. Ma proprio in questo abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, che sa trovare insieme le energie nelle avversità e che non molla mai. Talmassons è una squadra tosta, ma non dobbiamo adeguarci a loro, bensì pensare al nostro gioco, che funziona in ogni situazione e può fare male perché ci battiamo fino all’ultimo su ogni palla. E poi, dopo aver fatto i miracoli domenica scorsa, non dobbiamo più aver paura di niente ».

Beneficiando del turno di riposo, l’Omag-MT San Giovanni in M.no si è risparmiata l’infrasettimanale, dedicando un’intera settimana agli allenamenti in vista della partita contro la Seap-Sigel Marsala. Al contrario, le siciliane hanno giocato una partita molto impegnativa contro Sant’Elia, riuscendo ad avere la meglio al tie-break. Un successo che può sicuramente fungere da propulsore per le ragazze di coach Bracci, pronte a battagliare anche in Romagna per guadagnare altri punti utili per risalire la classifica.

Giorgia Caforio, libero dell’Omag-Mt, è ben consapevole che la gara contro la Seap-Sigel Marsala non va sottovalutata:

« Sarà sicuramente una partita in cui dovremo prestare la massima attenzione. Noi dovremo mantenere concentrazione e grande equilibrio per l’intero incontro. La squadra ha ampi margini di miglioramento e questa partita può rappresentare un importante stimolo in tale direzione. L’attuale classifica delle azzurre di Marsala non rispecchia il loro vero valore, per cui non dobbiamo sottovalutare l’avversario ma affrontarlo con tutta la nostra grinta. Quando giochiamo concentrate ed eludiamo le pericolose pause, riusciamo a esprimere un buon gioco che ci regala gioie e soddisfazioni ».

A parlare in casa Marsala è il secondo allenatore Lucio Tomasella:

« Prevedo e spero vivamente che si tratti di una gara combattuta in Romagna. Abbiamo avuto un buon inizio nella partita di Messina nel fondamentale della ricezione, poi questo aspetto è calato a picco nelle tre gare con Roma, Soverato e Talmassons per poi nelle ultime due gare (Montecchio e Sant’Elia), anche con l’innesto nella disposizione di partenza di capitan Moneta, riprendere decisamente quota. Dico questo perchè nella gara di mercoledì la ricezione ha raggiunto vette che si aggirano sul 53%. Quello che dobbiamo correggere è il momento in cui sbagliamo la battuta, in una situazione meno delicata possibile del set senza, dove possibile, concedere l’opportunità di far prendere coraggio all’avversaria e compiere il controbreak ».

Al PalaIaquaniello si affrontano le ultime due squadre del Girone B, l’Assitec Volleyball Sant’Elia e la 3M Pallavolo Perugia, le uniche formazioni ancora senza successi in Serie A2. Separate da tre punti, le ciociare hanno subito nell’infrasettimanale la quarta sconfitta al tie-break, una vera e propria maledizione che tutti, a partire dal nuovo allenatore Gagliardi, sperano di poter presto dimenticare. Un solo punto invece per le umbre: questa gara, in un modo o nell’altro, potrà cambiare le sorti di uno dei due team.

« Abbiamo di fronte a noi una partita importante – ha detto l’Assistant coach dell’Assitec Volleyball, Gino Russo – da affrontare in modo intelligente. Continuiamo a lottare molto, ma delle volte ci manca lo spunto decisivo per portare le situazioni importanti che si verificano in gara a nostro favore. Coach Nino Gagliardi è arrivato da pochissimo e, visto il fitto calendario, ha avuto poco tempo per lavorare, ma già qualche risultato si è visto soprattutto sul piano del gioco. Domenica dovremo lottare su ogni pallone, come sempre, per riuscire a fare risultato e portare a casa i tre punti”. “È stata una settimana molto intensa, sia dal punto di vista fisico che per ciò che ci siamo detti con allenatore e staff – afferma il libero delle umbre Rota – Abbiamo fatto il punto della situazione e siamo fiduciose in vista della gara di domenica. Se nel turno infrasettimanale con Roma sapevamo di non avere grosse chance, visto che parliamo di una corazzata con giocatrici già pronte per l’A1, contro Sant’Elia c’è la concreta possibilità di riportare punti e non vogliamo fallire ».

Voglia di riscatto in casa Volley Soverato, con le ragazze di coach Luca Chiappini pronte ad affrontare la seconda gara consecutiva in casa. Questa volta, ospite al Pala Scoppa, l’Itas Ceccarelli Martignacco. Soverato é reduce dallo stop di mercoledì in casa contro Talmassons, che si é imposto al tie-break dopo una gara molto equilibrata e combattuta. Martignacco invece, viene dal convincente successo contro Vicenza, simbolo del buon momento di forma delle friulane: dopo la sconfitta all’esordio contro Talmassons, cinque vittoria di fila hanno condotto le ragazze di coach Gazzotti al terzo posto, uno in più delle calabresi.

Queste le impressioni sul match del patron di Soverato Matozzo:

« Faccio ancora i complimenti a tutta la squadra e lo staff tecnico per il lavoro che stanno svolgendo. Siamo sempre stati fiduciosi sin da quest’estate durante la campagna acquisti. Domenica vogliamo conquistare altri punti importanti davanti al nostro splendido pubblico ».

Parola alla centrale Guzin per le friulane:

« Veniamo da una bellissima vittoria, da un successo molto importante. Ciononostante, siamo già focalizzate sulla prossima partita, che si prospetta molto complessa. Abbiamo pochissimo tempo per prepararla. Dovremo essere brave a fare bene il nostro, cercando di imporre il nostro sistema di gioco. Soverato è una squadra che difende tanto e molto bene. È un gruppo che, in casa, sa come mettere in seria difficoltà il suo avversario. Dal canto nostro, dovremo essere forti e aggredire sin dall’avvio della partita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8a GIORNATA-



GIRONE A-



Sabato 26 novembre ore 16.00

Club Italia – Chromavis Eco Db Offanengo Arbitri: Testa-Petrera



Domenica 27 novembre ore 17.00

Itas Trentino – Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Papapietro-Tundo

Lpm Bam Mondovi’ – Bsc Materials Sassuolo Arbitri: Marconi-Marigliano

Emilbronzo 2000 Montale – Tecnoteam Albese Volley Como Arbitri: Adamo-Pescatore

Orocash Lecco – U.S. Esperia Cremona Arbitri: Giorgianni-Clemente



Domenica 27 novembre ore 18.00

Valsabbina Millenium Brescia – Volley Hermaea Olbia Arbitri: Pernpruner-Sabia

GIRONE B-



Domenica 27 novembre ore 16.00

Desi Shipping Akademia Messina – Roma Volley Club Arbitri: Ciaccio-Pecoraro



Domenica 27 novembre ore 17.00

Cda Talmassons – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Mazzarà-Manzoni

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Somansino-Polenta

Assitec Volleyball Sant’Elia – 3m Pallavolo Perugia Arbitri: Pasciari-Lanza

Volley Soverato – Itas Ceccarelli Martignacco Arbitri: Capolongo-Stellato

Riposa: Anthea Vicenza Volley

LE CLASSIFICHE-

GIRONE A-

Valsabbina Millenium Brescia 19 (6 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 16 (6 – 1); Itas Trentino 14 (4 – 3); Bsc Materials Sassuolo 12 (4 – 3); Lpm Bam Mondovi’ 12 (4 – 3); Volley Hermaea Olbia 11 (4 – 3); U.S. Esperia Cremona 11 (3 – 4); Orocash Lecco 9 (3 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 7 (3 – 4); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 5); Emilbronzo 2000 Montale 6 (2 – 5); Club Italia 3 (1 – 6);

GIRONE B-

Roma Volley Club 18 (6 – 0); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 14 (5 – 1); Itas Ceccarelli Martignacco 13 (5 – 1); Volley Soverato 12 (4 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 11 (4 – 2); Anthea Vicenza Volley 10 (4 – 3); Cda Talmassons 9 (3 – 3); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 5); Seap-Sigel Marsala 6 (2 – 4); Assitec Volleyball Sant’Elia 4 (0 – 7); 3m Pallavolo Perugia 1 (0 – 7).