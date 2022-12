Il 9° turno parte con il derby Busto-Cremona

ROMA- Tre giornata alla fine del girone d’andata per il Campionato di Serie A2 Femminile. Diverse le squadre in lotta per la qualificazione alla Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa, che vedrà partecipare le prime sei formazioni di ogni raggruppamento. Nel Girone A, Brescia, a +5 sulla prima inseguitrice, va in trasferta ad Albese per consolidare il primato, mentre Trento seconda accoglie Montale. Incontri molto interessanti in termini di classifica quelli tra Busto Arsizio e Cremona e Olbia e Mondovì. In programma anche Sassuolo-Club Italia e Offanengo-Lecco. Nel Girone B, il big match più atteso dell’anno vedrà la capolista Roma, unica squadra imbattuta in campionato, affrontare Montecchio, nel gruppone delle seconde a -7. Con lo stesso punteggio, Martignacco e San Giovanni in Marignano si sfidano in uno scontro diretto, mentre Soverato viaggia verso Vicenza. Lunghe trasferte anche per Talmassons, attesa a Messina, e Marsala, ospite di Perugia. Riposa Sant’Elia.

GIRONE A-

Messe da parte le delusioni della sconfitta rimediata in terra trentina, l’occasione di immediato riscatto per la Futura Giovani Busto Arsizio si chiama D&A Esperia Cremona, pronta alla trasferta nell’ancora inespugnato PalaBorsani. Migliore al momento tra le neopromosse, la squadra di coach Magri occupa il quinto posto, a sole due lunghezze di distanza dalle cocche. Non solo vittorie negli scontri diretti contro i team meno attrezzati, ma anche due successi illustri contro l’esperta Olbia e la fin qui coriacea Lecco per le tigri.

Predica attenzione la bustocca Balboni:

« Una sconfitta così netta come quella rimediata a Trento non ci rappresenta, ed è stato un passo falso che vogliamo dimenticare subito, ripartendo e riprendendo il nostro cammino e trend positivo. Non sarà sicuramente semplice farlo, perché ci troveremo di fronte un avversario come Cremona, che ha dimostrato di essere cliente scomodo per tutti e sta dimostrando tutto il suo valore nel percorso fatto fino ad ora. Noi dovremo essere brave ad entrare in campo lucide, nel modo giusto, mantenendo sempre alto il ritmo del nostro gioco riducendo al minimo i cali, che ultimamente abbiamo avuto in qualche situazione di troppo ».

Le parole dell’ex cocca Landucci, centrale di Esperia:

« La vittoria contro Lecco è stata molto voluta ed è frutto del lavoro in settimana che ci ha permesso di prenderci una piccola rivincita dopo un periodo di stop che aveva caratterizzato le ultime partite. Siamo state molto brave a rimanere unite, ad avere fiducia nelle compagne e ad essere disponibili per la squadra. È venuto fuori il carattere e siamo riuscite a imporre il nostro gioco durante il match. Contro Busto sarà difficile, bisognerà restare attaccate alla partita e proveremo a toglierci qualche soddisfazione perché comunque non avremo nulla da perdere ».

Dopo due trasferte consecutive, archiviate con una doppia sconfitta per 3-0 contro Busto e Brescia, la Volley Hermaea Olbia torna a casa per un altro incontro da non sottovalutare, contro quella LPM BAM Mondovì che lo scorso anno estromise le sarde dai playoff al primo turno. Le pumine arrivano da tre successi di fila, l’ultimo contro Sassuolo, che sicuramente ha dato nuova energia alla squadra, in cerca di continuità dopo i sali e scendi di inizio stagione. Un match importante anche per la corsa alla Coppa Italia, con le padrone di casa al momento settime e distanti -1 dal sesto posto e -4 dalle avversarie di giornata.

A fare il punto sull’incontro è Miilen:

« Per mettere in difficoltà Mondovì non possiamo prescindere da una battuta forte e dall’ordine nel muro difesa. Penso che questo sia il nostro tallone d’Achille: a volte perdiamo la disciplina. Possiamo giocare anche un’ottima pallavolo, come accaduto in occasione della sfida con Trentino, ma quando le cose si fanno più difficili spesso perdiamo la testa e smettiamo di lottare su ogni pallone. Non cerco nessuna vendetta sportiva per l’anno scorso. Mondovì è forte e mi piacerebbe dar seguito alle buone prestazioni offerte in casa fin qui”. Il commento di Giubilato: “La trasferta di Olbia, come tutte le trasferte e tutte le partite del girone, sarà molto importante, a livello di la classifica e di umore. Per il momento il morale è alto, ma dobbiamo essere brave a mantenere questo stato d’animo e cercare di portarci a casa più punti possibile dalla Sardegna. Domenica troveremo sicuramente un avversario che non mollerà e che cercherà strapparci punti, sarà una bella battaglia e speriamo di tornare vittoriose ».

Conquistato il secondo posto in classifica grazie ai cinque successi consecutivi, l’Itas Trentino punta a rafforzare la seconda piazza alle spalle della capolista Brescia nella sfida casalinga contro l’Emilbronzo 2000 Montale. Secondo match interno consecutivo dopo quello con Busto Arsizio, una gara che aprirà un trittico di sfide in cui le gialloblù punteranno ad allungare la propria striscia positiva per garantirsi il miglior piazzamento possibile nella griglia della Coppa Italia. Montale occupa attualmente l’ottava posizione in classifica ma giungerà al Sanbàpolis in salute, considerato che si è aggiudicata tre delle ultime cinque sfide disputate.

« Arriviamo a questa partita dopo una settimana piena di lavoro e troveremo di fronte a noi una squadra che ha bisogno di punti e per questo metterà in campo grande agonismo – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Noi vogliamo proseguire il nostro percorso e siamo determinati ad allungare la nostra striscia di successi. Stiamo bene, abbiamo approfittato di questa settimana per puntare il focus del lavoro in palestra su quegli aspetti del nostro gioco che dobbiamo ancora migliorare ».

Queste invece le parole della centrale Rossi per Montale:

« Per il nostro obiettivo ogni punto vale oro. La vittoria contro Como è stata fondamentale e ci ha dato la carica giusta per preparare al meglio la prossima trasferta a Trento, che sarà ovviamente complicata. Il roster è composto da atlete di alto livello e hanno in generale un buon gioco. Questa settimana abbiamo avuto modo di concentrarci al massimo sulla partita e di lavorare su quello che c’è da migliorare. Proveremo sicuramente a dare fastidio e a portare a casa qualche punto, abbiamo tutte le carte in regola per giocare una buona partita ».

Inizia con la gara casalinga contro la capolista Millennium Brescia Valsabbina il trittico della Tecnoteam Albese Volley Como, ancora con qualche flebile speranza di accesso in Coppa Italia. E inizia proprio contro la formazione che finora ha mostrato di essere tra le principali candidate alla promozione. Una sfida difficile per Veneriano e compagne, reduci dalla sconfitta di Montale, con le leonesse invece in grande salute dopo i sei successi consecutivi. Coach Mauro Chiappafreddo ha presentato la sfida in sala stampa:

« Proviamo a giocarci le nostre carte a viso aperto. Non abbiamo nulla da perdere contro un simile avversario, ma tutto da guadagnare. Proviamo a giocare aggressive e chiediamo aiuto ai nostri tifosi per darci una spinta importante domenica: sicuramente ci sarà una grande pallavolo. Brescia è compagine di qualità e costruita per salire di categoria. Hanno giocatrici esperte, con un passato in A1, ottime per questa categoria. Noi dobbiamo ritrovare gioco e un pò di tranquillità ».

« Arriviamo alla nona giornata di campionato più consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli su cui dobbiamo lavorare ancora un po‘ – commenta la schiacciatrice Aurora Zorzetto – Albese è una squadra che può sicuramente darci del filo da torcere. Giocherà anche in casa, un ulteriore punto a favore. Noi ci diciamo sempre che ogni partita è importante e ci stiamo preparando anche per quella di domenica, lavorando molto in palestra. Ci concentriamo in primis su di noi, per superare le difficoltà che si sono presentate nell’ultima settimana. Sarà importante rimanere lucide e costanti, continuando a giocare di squadra come abbiamo fatto nei match precedenti ».

Archiviato un mese intenso, è tempo per la BSC Materials Sassuolo di guardare avanti e concentrarsi sui prossimi importanti impegni che il mese di dicembre porterà con sé. Le biancoazzurre saranno di scena tra le mura amiche del Palapaganelli: è infatti in programma la sfida con il Club Italia. Reduce dalla vittoria nello scorso turno di campionato contro Offanengo, la formazione federale guidata da Coach Mencarelli rimane ultima in classifica, ma ha sempre messo in difficoltà le squadre più esperte, soprattutto una volta trovato il ritmo in attacco. Lato Sassuolo, l’obiettivo è ritornare alla vittoria – che in casa BSC manca dallo scorso 13 novembre – dopo la sconfitta contro Mondovì, e soprattutto ritrovare quel ritmo, quella velocità e quella brillantezza che sono mancate alle ragazze di Coach Venco nelle ultime uscite.

Così Giada Civitico:

« Il Club Italia è sempre una squadra ostica: sono giovani, molto fisiche e hanno molto talento. Quindi possono stravolgere le gare con ciò che sanno anche inconsciamente fare e possono davvero rendere la partita complicata. Quindi bisognerà metterle sotto pressione fin da subito ed imporre fin dai primi scambi il nostro ritmo: quello di domenica sarà secondo me il primo di tre test fondamentali per la nostra squadra per dimostrare che ci siamo”. Queste le parole di Manuela Ribechi: “Le vittorie ti aiutano a capire che puoi sostenere il livello generale del Campionato e siamo in grado di potercela giocare con tutte le squadre. Sicuramente vincere contro Offanengo ci ha dato morale, ma rimaniamo ben concentrate sui nostri obiettivi. Contro Sassuolo dovremo provare ad avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nell’ultima partita e, come fato sabato scorso, dovremo mantenere alta la concentrazione per tutto il match. Dovremo anche essere brave a non disunirci nei momenti di difficoltà ».

Un ciclo di ferro con tre sconfitte contro le “big” del girone, ma con buone prestazioni che facevano ben sperare, poi il passo indietro di sabato scorso sul campo del Club Italia che non ha sbloccato il trend e la classifica. In A2 femminile, in casa Chromavis Eco DB Offanengo c’è voglia di riscatto, per ripartire sarà fondamentale tirare fuori una bella prestazione a partire dalla prossima sfida contro l’Orocash Lecco, che dopo delle belle prestazioni contro Busto e Sassuolo ha dovuto cedere in casa a Cremona.

A fare il punto della situazione per Offanengo è il direttore generale Stefano Condina:

« Senza nulla togliere al Club Italia che ha disputato una buona partita, vincendo meritatamente, noi abbiamo avuto l’approccio sbagliato, consentendo all’avversario di portare a casa l’intera posta in palio. Per Offanengo, Lecco è l’eterna sfidante di questi anni. Alla mia squadra non devo chiedere niente: le ragazze sanno già in prima persona che devono riscattarsi da una brutta prestazione e sono convinto che si impegneranno al massimo, come d’altronde fanno ogni giorno. Saremo davanti al nostro pubblico: insieme a loro vogliamo far bene e muovere la classifica ».

« Sarà importante recuperare le energie sia fisiche che mentali, in vista delle ultime sfide prima della pausa di fine anno – sottolinea Gianfranco Milano, allenatore di Orocash Lecco -. Troveremo di fronte una squadra sicuramente molto agguerrita reduce dalla sconfitta con il Club Italia di sabato. La classifica ora le vede a ridosso della nostra posizione, quindi domenica sarà una grande occasione per far punti. Non dovremo fare gli errori commessi nell’ultima partita, ma puntare sulle nostre caratteristiche ».

GIRONE B-

Big match al Palazzetto dello Sport di Guidonia: la capolista Roma Volley Club, unica squadra imbattuta in Serie A2, sfida l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio, nel gruppo delle secondo a -7 dalle giallorosse. Una partita che dirà molto sul futuro del raggruppamento: riusciranno le venete a infliggere la prima sconfitta alle wolves o le ragazze di Cuccarini confermeranno il ruolo di prima candidata alla promozione?

Proprio l’allenatore delle romane presenta la sfida:

« Ogni volta che entriamo in campo lo facciamo con l’intenzione di esprimere una pallavolo di alto livello. La partita di domenica l’affrontiamo con la stessa volontà. Montecchio è una delle nostre inseguitrici verso cui, come per le altre formazioni con cui ci siamo confrontate fino a oggi, avremo il massimo rispetto, con l’obiettivo di esprimere il nostro meglio. Per ogni avversaria che incontriamo cerchiamo di trovare le contromisure, adattando il nostro gioco per renderlo il più efficace possibile. Sappiamo – e di questo le ragazze sono molto consapevoli – che l’avversario per noi deve essere soltanto la misura di noi stesse, di quel che siamo in grado di esprimere ».

Questa invece la dichiarazione di Angelina, vice capitana di Montecchio:

« Sicuramente Roma è una squadra molto forte e completa in ogni reparto. Lo ha dimostrato fino ad oggi, non perdendo neanche un punto da inizio campionato. Dal nostro punto di vista, la partita andrà affrontata con la mente e il braccio più liberi di tutto il girone d’andata. Andare a giocare contro una squadra forte come loro deve essere per noi un grande stimolo e non un timore: abbiamo fatto vedere anche noi di saper giocare una bella pallavolo e sarà una bella sfida per noi poterci mettere alla prova contro di loro ».

Partita dal grande fascino quella che metterà di fronte l’Itas Ceccarelli Martignacco e l’Omag-MT San Giovanni in M.no, appaiate con 14 punti al secondo posto del Girone B. Le friulane, nonostante il successo sfumato al tie-break con Soverato nel turno scorso, puntano in alto, e l’hanno dimostrato specialmente nei successi contro Montecchio e Vicenza, ma anche le romagnole non sono da meno, tra le legittime candidate ai playoff.

Il libero di Martignacco Marta Lazzarin fa il punto sul momento del team:

« C’è stato un clima di riscatto dopo la partita di domenica scorsa contro Soverato. Durante questa settimana ci siamo allenate duramente, soprattutto per quanto riguarda quegli aspetti individuali nei quali abbiamo maggiori difficoltà. Giocheremo contro San Giovanni in Marignano, una squadra davvero molto tosta. Sicuramente sarà una partita impegnativa, loro sono una delle squadre più forti del girone. Ma la prospettiva di affrontarle, in settimana, ci ha dato un motivo in più per allenarci per spingere di più in palestra verso la gara di domenica ».

Questo il parere di Alice Turco, la palleggiatrice che anche nella partita contro Marsala ha messo in mostra il suo stato di grazia:

« Arriviamo da una bella prestazione contro Marsala. Siamo entrate in campo molto aggressive, facendo attenzione anche alle piccole cose. Ora è importante mantenere la continuità che abbiamo mostrato nelle ultime partite. Siamo consapevoli di essere un team molto attrezzato. Martignacco è una trasferta difficile. Lo scorso anno il sestetto friulano ci ha estromesso dai playoff nella “bella” degli ottavi. Con la nuova classifica, che vede ben 4 squadre a pari punti, non possiamo permetterci errori ».

Riparte dopo il turno di riposo il campionato dell’Anthea Vicenza Volley, al momento settima in classifica a -2 dall’ultimo posto valido per la qualificazione in Coppa Italia, occupato da Talmassons. A far visita alla squadra di coach Iosi è una Volley Soverato che fin qui ha impressionato nel girone, accreditandosi come una delle migliori formazioni del gruppo, guidata dall’ex Luca Chiappini.

Eugenia Ottino presenta l’incontro:

« La sconfitta contro Martignacco è stata uno spunto per lavorare ancor di più su tutti i fondamentali. Venivamo da un periodo molto intenso e dispendioso a livello di energie, complici anche alcuni infortuni. Ci può stare un ko contro una squadra di assoluto livello. La pausa ci è servita per ricaricare le pile a livello mentale e per staccare qualche giorno. Soverato sta facendo molto bene e in casa è sempre difficile da battere. Giocheremo però davanti al nostro pubblico, non ci aspettiamo certo un match rapido e sarà una partita lunga ».

Torna a giocare di fronte al proprio pubblico la Desi Shipping Akademia Messina, chiamata ad una prestazione di carattere e determinazione dopo il passo falso registrato nell’ultimo turno contro la capolista Roma. Ospite delle messinesi ci sarà una squadra che, sino a questo momento, ha dimostrato di poter competere ad alto livello con tutti: la Cda Talmassons, reduce dal netto 3-0 contro Montecchio e che al momento occupa il sesto posto con 12 punti, l’ultimo valido per la qualificazione in Coppa Italia.

« Quella di domenica scorsa è stata una sfida difficile da affrontare – cosi Sara Ciancio, libero di Akademia – Una partita che ci ha permesso di confrontarci con giocatrici di alto livello, ma anche di capire quale sia la nostra identità. Quella contro Talmassons sarà una partita molto importante: loro vengono da una serie di incontri in cui hanno già dimostrato di avere buone qualità, sono ben attrezzate. Noi però siamo molto agguerrite. Le abbiamo studiate con attenzione ed abbiamo visto nel dettaglio come poter sfruttare i loro punti deboli. Volontà, motivazione ed un pizzico di coraggio penso siano quel qualcosa in più che ci permettano di fare la differenza ».

Il coach di Talmassons, Leonardo Barbieri, ha parlato così:

« Per quanto riguarda la partita di domenica, siamo contenti non solo per quanto riguarda il risultato, ma anche per il gioco espresso, perché abbiamo visto che a livello statistico siamo cresciuti in tutti i fondamentali. Messina è una squadra che sta giocando comunque un’ottima pallavolo ed è una squadra molto combattiva. Questo si nota anche dal fatto che hanno già disputato 5 tie-break, che in relazione alle giornate disputate sono davvero tanti. Si è rivelata essere una squadra che a livello mentale non molla mai, capace di restare sempre in partita e reagire alle situazioni di difficoltà ».

Il primo successo in Serie A non si scorda mai, e la 3M Pallavolo Perugia ha potuto festeggiarlo la scorsa settimana, dopo il duro tie-break contro Sant’Elia. Il prossimo incontro metterà di fronte alle umbre la Seap-Sigel Marsala, con 6 punti in classifica ottenuti grazie alle vittorie contro Messina e Sant’Elia (oltre a un punto strappato a Montecchio). La 3M, ancora fanalino di coda del girone B di Serie A2, in caso di successo pieno, potrebbe agganciare Marsala e infiammare così la lotta per la salvezza.

« Abbiamo festeggiato il trionfo con Marsala nel pullman al ritorno, finito lì – racconta la centrale classe 2003 Michela Negri – In settimana abbiamo lavorato tanto tra sala pesi e sedute in palestra. Stiamo sperimentando tanto, io in primis, tra posizionamento in C1 e C2. Marsala è sicuramente una formazione alla nostra portata, a patto che si veda in campo lo stesso atteggiamento di Sant’Elia. Sarà importante fare bene, vogliamo racimolare più punti possibili in ogni occasione ».

Le dichiarazioni dal lato lillibetano sono affidate a Maria Chiara Norgini che spiega:

« Mi aspetto una partita complicata perchè la 3M proviene da una vittoria non affatto scontata su Sant’Elia e quindi arriva bene dal punto di vista del morale. Loro finora hanno faticato in questa categoria e la ragione è dovuta al fatto che sono alla prima stagione di serie A. Noi che domenica scorsa non abbiamo certamente brillato e nemmeno la nostra migliore esibizione, ci vogliamo rifare e desideriamo uscire con la vittoria. Prima per una maggiore tranquillità nostra, in modo da non ritrovarci con l’acqua alla gola e poi per staccare in classifica proprio una diretta concorrente quale è Perugia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA-



GIRONE A-



Sabato 3 dicembre ore 20.30

Futura Giovani Busto Arsizio – D&A Esperia Cremona Arbitri: Laghi-Usai



Domenica 4 dicembre ore 16.00

Volley Hermaea Olbia – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Pescatore-Adamo



Domenica 4 dicembre ore 17.00

Itas Trentino – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Fonti-Cavicchi

Tecnoteam Albese Volley Como – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Papapietro-Lambertini

Bsc Materials Sassuolo – Club Italia Arbitri: Traversa-Licchelli

Chromavis Eco Db Offanengo – Orocash Lecco Arbitri: Mesiano-Russo

GIRONE B-



Domenica 4 dicembre ore 17.00

Roma Volley Club – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio Arbitri: Polenta-Oranelli

Itas Ceccarelli Martignacco – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Lorenzin-Di Lorenzo

Anthea Vicenza Volley – Volley Soverato Arbitri: Galteri-Giulietti

Desi Shipping Akademia Messina – Cda Talmassons Arbitri: Stancati-De Sensi

3m Pallavolo Perugia – Seap-Sigel Marsala Arbitri: Stellato-Villano

Riposa: Assitec Volleyball Sant’Elia



LE CLASSIFICHE-



GIRONE A-

Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 1); Itas Trentino 17 (5 – 3); Futura Giovani Busto Arsizio 16 (6 – 2); Lpm Bam Mondovi’ 15 (5 – 3); D&A Esperia Cremona 14 (4 – 4); Bsc Materials Sassuolo 12 (4 – 4); Volley Hermaea Olbia 11 (4 – 4); Orocash Lecco 9 (3 – 5); Emilbronzo 2000 Montale 9 (3 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 7 (3 – 5); Chromavis Eco Db Offanengo 6 (2 – 6); Club Italia 6 (2 – 6);

GIRONE B-

Roma Volley Club 21 (7 – 0); Itas Ceccarelli Martignacco 14 (5 – 2); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 14 (5 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 14 (5 – 2); Volley Soverato 14 (5 – 2); Cda Talmassons 12 (4 – 3); Anthea Vicenza Volley 10 (4 – 3); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 6); Seap-Sigel Marsala 6 (2 – 5); Assitec Volleyball Sant’Elia 5 (0 – 8); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 7).